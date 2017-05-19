穩定偏鄉師資 公費生服務6年才能請調

2017-05-19

為穩定偏鄉地區的師資，保障偏鄉學童的受教權益，行政院院會昨通過「偏遠地區學校教育發展條例草案」，公費生分發到偏鄉擔任教師，或原本靠偏鄉地區學校甄選取得教師職位者，需服務滿六年，才能申請轉校。

為鼓勵老師前往偏鄉任教，草案明定，得減收或免收其宿舍管理費、使用費、租金，其設施、設備的相關費用，屬地方主管機關所屬學校者，由中央主管機關負擔百分之六十，並依財政能力等級酌予提高補助，補助比率最高以百分之九十為原則，但情況特殊者得全額補助。（記者李欣芳）