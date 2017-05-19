過期正露丸 下週一起受理退貨

2017-05-19

專門進口日本正露丸的中榮貿易公司，涉嫌自100年起將過期或即期的「極品正露丸」、「極東正露丸」改標，延長效期5至7年後，再重新販賣，初估已賣出1萬多公斤過期正露丸，以每罐90克計算，迄今已有逾11萬罐過期正露丸被民眾吃下肚，這些過期正露丸多流向藥局與美妝店。

新北市衛生局昨公布退換貨機制，不限購買時間，真品以1倍價格退費，偽品可用2倍退費，5月22日起至12月31日受理退貨，衛生局正和業者協調，開放民眾在原購買地點退換貨。退貨專線：（02）8287-6566。

截至昨天，新北市衛生局在中榮公司封存違規藥品共1013箱。桃市衛生局昨也通報要求下架，共下架1082瓶。

（記者陳慰慈、賴筱桐、邱奕統）