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洗碗精禁標食品級、無毒 違者最重罰400萬

2017-05-19

「無毒」、「食品級」標示，通通不能再用在洗碗精標示上。衛福部食藥署昨宣布，這些用詞有不實、誇大嫌疑，通通禁用，現在仍在架上的商品需下架、改標。食藥署科長林蘭砡說，許多洗碗精或清潔劑都標示無毒，常有民眾懷疑，業者也無法舉證，須重新改標，否則開罰4萬元到400萬元。

另外，若洗碗精標示「天然」、「有機」，明年起需標示天然、有機原料的含量百分比，且不得在「品名」、「圖畫」或「記號」宣稱天然或有機的中外文字樣，只能在一般文字敘述中說明天然或有機的成分範圍。

（記者吳亮儀）

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  • 「無毒」、「食品級」標示，通通不能再用在洗碗精標示上了。圖為示意圖。（記者吳亮儀攝）

    「無毒」、「食品級」標示，通通不能再用在洗碗精標示上了。圖為示意圖。（記者吳亮儀攝）

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