下週油價估漲5角 95無鉛將破25元

2017-05-19

沙烏地阿拉伯及俄羅斯能源部長本週發表聯合聲明，同意將減產協議延長9個月至明年3月，國際原油價格跳漲均達2.8%以上，美國能源資訊局（EIA）公布美國原油庫存也減少180萬桶，已是連續第6週下降，本週國際油價漲至2週以來高點，站回每桶50美元門檻。

截至昨天，中油7D3B參考指標原油價格來到每桶50.96美元，較上週的48.86美元上漲達2.1美元，漲幅達4.3％。依浮動油價公式預估，下週國內油價將調漲0.5元，每公升92無鉛汽油23.9元、95無鉛汽油25.4元、超級柴油21.4元。實際油價變化仍以中油在週日公布為準。（記者黃佩君）