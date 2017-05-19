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今夏出國玩 亞歐漲美加跌

2017-05-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假是國人出國旅遊旺季，不少路線旅遊團費出現漲風。旅行業品質保障協會昨表示，今年七、八月東南亞線主打親子旅遊，其中九月起泰簽不再免費，預估團費將比上一季調漲一二○○元。東北亞部分，日本團費平均較去年同期高出一千元，北海道房間數供不應求，漲幅高出四千元。反倒是美加路線，航班增加而旅遊團降價，每人最高可省一萬元。

品保協會東南亞委員俞示芬表示，東南亞今年團費比去年同期大多持平，但受到國際品牌五星級飯店漲幅大，尤其峇里島、蘭卡威特別明顯，團費漲幅約一千到三千元；今年像是宿霧太平洋航空及亞航都新增菲律賓航線，團體價格早鳥優惠多。

日本線因房漲日幣跌 團費平均小漲千元

品保協會日本線發言人蔡錦惠指出，光是東京，今年就增加五十％台灣遊客，帶動房價上漲，和匯率相抵之下，平均團費小漲一千元，北海道漲幅最為明顯，道北行程團費較去年同期漲幅四千元，其他如道南、道央則只漲一千元。日本東京、大阪及九州仍是台人最愛的旅遊景點前三名。

美加線航班增團費降 每人最高可省萬元

出遊想省荷包，今年暑假去美、加比去年划算，美加線發言人陳崇銘表示，今年因加拿大航空重返台灣市場，機票促銷，超值團降幅約一千到三千元，豪華團更可省五千到一萬元，不過露易絲湖城堡一房難求，部分業者更改產品內容。歐洲方面，暑假是歐洲旅遊旺季，日照長、氣候舒適，又是折扣季，機票調漲，行程漲幅約兩千到四千元。

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