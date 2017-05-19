學習型助理改稱獎助生 要有學分應加保職災險

2017-05-19

新制 八月一日起生效

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨發布「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」，將大專生兼任助理分成四種，除了原有的勞雇型兼任助理，原本的學習型兼任助理改稱「獎助生」，下面再分為「研究」、「教學」、「附服務負擔」三類，要求各校應明訂獎助生的學習範疇，特別是教學獎助生須有正式學分，且在原有的學生團體保險外，應另為「獎助生」加保職業災害保險，新制將從八月一日起生效。

大專校院學生兼任助理，自一○四年分為「學習型」及「勞雇型」兩類，若屬「勞雇型」，學校須為學生投保勞健保，如為學習型即不用。但不少學校濫用學習型兼任助理的勞動力，屢有「以研究之名行勞務之實」的爭議，高教工會與學生勞動團體為此抗爭多年。教學兼任助理全國約有六萬人，其中學習型四萬人、勞雇型兩萬人，研究兼任助理因會跟著研究計畫浮動較難統計。

教育部高教司長李彥儀表示，新制嚴格限縮「獎助生」的「學習範疇」，獎助生的課程學習必須是有學分的必修或選修課程，不得為零學分，教育部也要求學校應踐行一定程序，包括課程規劃會議、學生代表參與，且占比不得少於十分之一、正式學分課程、授課教師指導。

但在「研究」兼任助理部分，李彥儀表示，因很多學生跟著老師做研究計畫，與學生自己的論文有關，因此仍界定這部分屬於「學習」樣態。而「附服務負擔助學生」則是針對領取助學金的弱勢學生。

李彥儀也表示，如果兼任助理工作是支援教授的計畫，計畫經費如來自政府，學校即應用「勞雇型」兼任助理來聘用，往後有關學生兼任助理與學校間的勞雇關係認定，則回歸勞動部的指導原則規範。

高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒表示，教育部屈服大學校方的壓力，新制無法解決濫用研究生勞動力問題，仍由學校認定是學習關係或勞雇關係，將 會繼續抗爭。