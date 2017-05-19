學習型助理改稱獎助生 要有學分應加保職災險
新制 八月一日起生效
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨發布「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」，將大專生兼任助理分成四種，除了原有的勞雇型兼任助理，原本的學習型兼任助理改稱「獎助生」，下面再分為「研究」、「教學」、「附服務負擔」三類，要求各校應明訂獎助生的學習範疇，特別是教學獎助生須有正式學分，且在原有的學生團體保險外，應另為「獎助生」加保職業災害保險，新制將從八月一日起生效。
大專校院學生兼任助理，自一○四年分為「學習型」及「勞雇型」兩類，若屬「勞雇型」，學校須為學生投保勞健保，如為學習型即不用。但不少學校濫用學習型兼任助理的勞動力，屢有「以研究之名行勞務之實」的爭議，高教工會與學生勞動團體為此抗爭多年。教學兼任助理全國約有六萬人，其中學習型四萬人、勞雇型兩萬人，研究兼任助理因會跟著研究計畫浮動較難統計。
教育部高教司長李彥儀表示，新制嚴格限縮「獎助生」的「學習範疇」，獎助生的課程學習必須是有學分的必修或選修課程，不得為零學分，教育部也要求學校應踐行一定程序，包括課程規劃會議、學生代表參與，且占比不得少於十分之一、正式學分課程、授課教師指導。
但在「研究」兼任助理部分，李彥儀表示，因很多學生跟著老師做研究計畫，與學生自己的論文有關，因此仍界定這部分屬於「學習」樣態。而「附服務負擔助學生」則是針對領取助學金的弱勢學生。
李彥儀也表示，如果兼任助理工作是支援教授的計畫，計畫經費如來自政府，學校即應用「勞雇型」兼任助理來聘用，往後有關學生兼任助理與學校間的勞雇關係認定，則回歸勞動部的指導原則規範。
高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒表示，教育部屈服大學校方的壓力，新制無法解決濫用研究生勞動力問題，仍由學校認定是學習關係或勞雇關係，將 會繼續抗爭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難
- 虎頭崁埤設施破損 爭百萬整修
- 林 全︰鬆綁法規 提振投資
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Shrimp crackers found to contain expired ingredients
- 沙國轉型 擺脫石油依賴
- 三星量子電視 好看大視野
- 美台商會︰台沒做不公平貿易
- 相隔11場 張育成敲第7轟
- 爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- 髒亂影響水質 烏來露天溫泉拆除
- 來自「星星」的詹 凡人無法擋
- 巴西總統涉貪付封口費 最高法院令調查
- 玖壹壹發片 春風避風頭 黃力成合唱 主打兄弟情
- 歷時8年拍攝 台中歌劇院紀錄片28日全球首播
- 保育綠蠵龜游進金門 10餘年來首見
- 緯創代工iPhone SE 本週在印度開賣
- 嚴德發 嚴謹低調獲賞識
- 扁能否出席餐會 中監今決定
- 又有外資兵團 進軍離岸風電
- 自由廣場》小英執政週年有感
- 自由廣場》海巡敢死隊
- 朋友高歌 台下沒鼓掌 醉男翻桌打傷警
- 醫學生前進WHA 將旁聽議程
- 細數週年成績單 林全：除弊興利有成
- 南美館四千萬補助 立院解凍
- 巧聖仙師魯班公獎 155人獲達人新秀獎
- 全新觸控面板 保鮮氣墊粉餅
- 石板路「破壞寧靜」 花蓮市改鋪柏油
- 金管會︰金融戰略 朝向開放
- 《太陽》金智媛脫軍袍 《三流之路》當服務員
- 米蘭時尚教主 閃亮白布鞋
- 美太平洋司令 首登與那國島
- 高師大獎懲系統出錯 學生「意圖性侵」曝光
- 憂心川普遭彈劾 歐洲股市下挫
- 美國新法 徵人禁問過去薪資
- 陳建仁：政治妥協不應是參加ＷＨＡ條件
- 培訓後未投入 長照人力缺很大
- 50犬隻棄養三芝 動保處重罰45萬
標題：學習型助理改稱獎助生 要有學分應加保職災險
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email