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網購貨到付款糾紛多 賣家神隱退貨難

2017-05-19

宅配業者應充分揭露賣家寄件人資訊

〔記者林彥彤／台北報導〕臉書銷售夯，消基會昨提出消費警訊指出，今年一月到四月，已接獲超過兩百位消費者申訴網購「貨到付款」卻無法退貨的糾紛。消基會提醒，消費者應選擇有信譽的商家，收到商品後應立即拆封驗貨，若商品有疑義，要保留款項；宅配業者應充分揭露賣家寄件人資訊，設置完整退貨機制。

消費者陳小姐二月底在臉書粉絲團下訂一件一千三百多元的紅色西裝外套，賣家在其臉書強調：「支持貨到付款，先驗貨，再付款。」不料買家收到貨且付款後，拆封發現衣服嚴重破損，她向店家發訊息反映，店家竟將她踢出社團，查看宅急便寄件人欄位，僅有一串數字，她憤而向消基會申訴。

申訴退貨糾紛中 以臉書與LINE最多

消基會董事長游開雄表示，陳小姐案例非個案，申訴網購貨到付款的退貨糾紛中，尤以臉書與LINE的申訴最多，主訴內容多是找不到賣家可退貨，其運送單聯未有賣家完整資訊，提供代收服務的宅配業者也拒絕退貨。

消基會針對國內有代收服務的宅配業者調查，包括郵局、新竹物流、黑貓宅急便和台灣宅配通等，發現僅有郵局會充分揭露賣家寄件人資訊，並提供消費者退款服務，其餘三家皆沒有。

消基會提醒消費者收到後應立即拆封驗貨

游開雄呼籲，宅配業者既有提供代收服務，至少應完整、清楚的揭露寄件人資料，讓買賣雙方資訊揭露處於平等位置而減少糾紛，也提醒消費者收到商品後立即拆封驗貨，若商品有疑義， 告訴宅配業者要保留款項，最好也將交易明細紀錄保存下來，與物流業者要求退款時，可以錄音方式紀錄，必要時可走簡易法庭法律途徑。

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  • 消基會表示，1到4月接到逾200件消費者申訴，「貨到付款」網購商品有問題，要退貨卻找不到賣家，呼籲消費者上網網購，要慎選有退款機制、有信譽的商家及平台。（中央社）

    消基會表示，1到4月接到逾200件消費者申訴，「貨到付款」網購商品有問題，要退貨卻找不到賣家，呼籲消費者上網網購，要慎選有退款機制、有信譽的商家及平台。（中央社）

  • 物流業者提供代收卻不透露賣家的寄件資料。（記者林彥彤攝）

    物流業者提供代收卻不透露賣家的寄件資料。（記者林彥彤攝）

  • 消費者陳小姐於2月底在臉書粉絲團上下訂一件1388元的紅色西裝外套，想退貨卻苦無賣家資料。（記者林彥彤攝）

    消費者陳小姐於2月底在臉書粉絲團上下訂一件1388元的紅色西裝外套，想退貨卻苦無賣家資料。（記者林彥彤攝）

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