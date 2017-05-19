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漫畫家闖故宮 鄭問第1人

2017-05-19

〔記者吳柏軒、凌美雪／綜合報導〕漫畫大師鄭問被譽為「亞洲至寶」，代表作品《東周英雄傳》、《阿鼻劍》影響整個世代，今年三月廿六日因心肌梗塞辭世後，中國、香港等地策展人都爭著要他的作品，故宮昨天確定要在明年舉辦「鄭問紀念展」，首開先例讓漫畫這項第九藝術進入故宮殿堂，讓國人不用出國也能欣賞其開創漫畫先河的獨特技藝。

國外爭搶辦展 國寶鄭問首展留在台灣

上任後全力推動博物館公共化、在地化，期盼與台灣的青少年有更多連結的故宮院長林正儀表示，他看過鄭問的手稿，頗有藝術性，目前故宮正協調館內場地與檔期，希望儘可能配合鄭問逝世一週年時，在故宮文獻大樓特展廳展出，這將是故宮舉辦的全球首個漫畫家展覽，但展覽重點、內容及相關細節還需與文化部、文化總會及台北市漫畫工會等進一步洽談。

鄭問弟子、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜說，鄭問是台灣國寶，確有必要協助成立「鄭問美術館」或舉辦畫作手稿特展等。但過去兩個月來，鍾孟舜深深覺得台灣對鄭問不太感興趣，偏偏國外卻搶著要，中國就有遊戲公司出價一千五百多萬元要買下《刺客列傳》的遊戲與影視版權，亦有香港與中國集團願支付權利金，爭取舉辦鄭問畫展。

鍾孟舜說，幸經立委姚文智、吳思瑤從中斡旋，加上文化部加入，他和鄭問之子鄭植羽終於跟林正儀院長搭上線，昨天敲定要在故宮舉辦鄭問紀念展，檔期規劃在明年鄭問逝世一週年前後。

鍾孟舜認為國寶大師遺作能進故宮展出，規格和重要性都無庸置疑，於是他們沒有任何考慮，就同意把鄭問首展留在台灣：「因為是故宮，那我就不講錢、不囉嗦了。」

故宮公關主任許嘉恬表示，藝術界認為鄭問將中國水墨技法結合西方繪畫技術應用於漫畫創作，開啟漫畫藝術的先河，堪稱台灣漫畫國寶，他在國際動漫界的地位也備受肯定，日本漫畫界稱他為亞洲至寶，期盼全台熱愛漫畫、繪畫的朋友，屆時都能來感受鄭問原稿中的豪邁與灑脫。

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  • 立法委員姚文智（右二）今天促成故宮主辦漫畫大師鄭問的逝世周年紀念特展，是史上頭一遭。（取自立委姚文智臉書）

    立法委員姚文智（右二）今天促成故宮主辦漫畫大師鄭問的逝世周年紀念特展，是史上頭一遭。（取自立委姚文智臉書）

  • 漫畫大師鄭問獨創水墨技法融會中西風格，把漫畫推向更深一層的藝術領域，更跨足電影、遊戲等界，如日本就開發「鄭問之三國誌」遊戲，人物角色全由鄭問繪製，足見大師非浪得虛名。（鍾孟舜提供）

    漫畫大師鄭問獨創水墨技法融會中西風格，把漫畫推向更深一層的藝術領域，更跨足電影、遊戲等界，如日本就開發「鄭問之三國誌」遊戲，人物角色全由鄭問繪製，足見大師非浪得虛名。（鍾孟舜提供）

  • 鄭問的漫畫作品有著濃厚的中國傳統歷史風格，《東周英雄傳》更是27年前台灣漫畫家首部在日本連載的成功之作，至今仍大受讀者歡迎。（鍾孟舜提供）

    鄭問的漫畫作品有著濃厚的中國傳統歷史風格，《東周英雄傳》更是27年前台灣漫畫家首部在日本連載的成功之作，至今仍大受讀者歡迎。（鍾孟舜提供）

  • 鄭問的《刺客列傳》，被中國一家遊戲公司出價350萬元人民幣（約1500多萬元台幣）想要買下，如今故宮願安排特展，把鄭問作品留在台灣。（鍾孟舜提供）

    鄭問的《刺客列傳》，被中國一家遊戲公司出價350萬元人民幣（約1500多萬元台幣）想要買下，如今故宮願安排特展，把鄭問作品留在台灣。（鍾孟舜提供）

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