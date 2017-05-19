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蝦味先 全台下架

2017-05-19

「呷未仙，再會。」又一個知名零食，必須離開我們的零食櫃！

老牌「蝦味先」使用過期原料製造販售，全國展開下架行動，下游鋪貨的業者要在20日凌晨零時前通通下架。消費者一年內可以憑出包的「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」，以及「發芽大豆養生粉（紅麴）」5項產品、發票、包裝或購買憑證，向通路商退費。

（地方記者連線）

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  • 桃園衛生局下架316包蝦味先等產品。（衛生局提供）

    桃園衛生局下架316包蝦味先等產品。（衛生局提供）

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