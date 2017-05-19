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好天氣持續到下週二

2017-05-19

今天西半部仍是多雲到晴的好天氣，氣象專家彭啟明指出，鋒面持續在台灣南方巴士海峽附近盤據，大致上各地天氣都相當晴朗，預估這樣的好天氣會持續到下週一、二，下週三、四又會有鋒面接近，才再轉為不穩定的天氣，直到端午假期，天氣很有可能較不穩定。

中央氣象局也表示，未來一週天氣大致穩定，僅週六水氣較多，降雨機率較高；溫度也逐漸變得比較悶熱，出外要注意防曬、多補充水分。

（記者蕭玗欣）

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