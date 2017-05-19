香蕉盛產 農委會與全聯促銷

2017-05-19

受去年颱風影響，冬蕉曾一度高到每公斤82元，現在每公斤已降到49.4元，6月更將進入盛產旺季，今年產量比往年增加4萬公噸，為防止價格崩盤，農委會昨宣布，與全聯超市合作，搶先啟動促銷機制，以每袋59元的親民價，估計可幫忙促銷6000公噸。

參考日本無產香蕉卻享有盛名的東京芭娜娜、韓國無產香蕉也有出名的香蕉牛奶，農糧署說，未來希望台灣也善用在地資源，生產諸如香蕉蛋糕、香蕉甜品與香蕉冰淇淋等加工品，創造特色加工產品。

（記者林彥彤、楊雅民）