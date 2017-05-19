台農發要砍林地種釋迦

2017-05-19

台東議員批中央與民爭利

〔記者張存薇／台東報導〕「台灣國際農業開發公司」計畫承租台東縣鹿野鄉兩百公頃土地種鳳梨釋迦，準備外銷，縣議長饒慶鈴、議員吳秀華昨天質詢時痛批與民爭利，擔心種植面積過大，恐造成市場被操控與壟斷。農業處長許瑞貴說明，已向農委會反映地方心聲，農委會表示會與農民契作，並與有外銷經驗的農民團體合作，導入標準化管理、提升果品品質。

200公頃大 地方憂壟斷

台農發公司去年底由農委會輔導成立，近日傳出要承租兩百公頃台糖鹿野鄉瑞源地區土地種鳳梨釋迦。吳秀華說，鳳梨釋迦在台東已是穩定外銷產業，農民擔心「與民爭利」，而台東鳳梨釋迦種植面積約兩千五百公頃，台農發兩百公頃種下去，佔產業的近一成，恐壟斷市場、影響現有外銷模式。

鳳梨釋迦 穩定外銷

農業處長許瑞貴說明，如果台農發真的能協助在地穩定外銷市場，樂觀其成，但如果無法成功媒合外銷、產品反而銷回國內市場，恐導致價格下滑，已向農委會反映地方心聲。

議長饒慶鈴則痛批，預定地點是民國九十七年開始的造林地，要把大片樹木砍除改種水果，很不應該。

饒慶鈴說，台農發除在台東種植鳳梨釋迦，也計畫在屏東種香蕉，這兩項產業外銷狀況已很穩定，政府應協助農會、產銷班怎麼外銷，或是種植台灣很需要的小麥、玉米、大豆等雜糧作物。