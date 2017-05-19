再釋善意！台塑麥寮電廠 擬天然氣取代燃煤

2017-05-19

〔記者張慧雯、林國賢／綜合報導〕繼台塑石化ＣＦＢ鍋爐以燃煤取代石油焦為燃料後，台塑集團昨再釋善意，宣布麥寮工業園區民營電廠（ＩＰＰ）發電機組將評估規劃以「天然氣」取代「煤炭」。

四月中台塑石化宣布，由於國人對此潔淨能源製程不甚瞭解，造成製程使用石油焦遭外界誤解，引發諸多疑慮，決定配合雲林縣政府政策，以燃煤來取代石油焦，果然四月中麥寮電廠的汽電共生鍋爐四張操作許可證與兩張燃燒石油焦發電的許可證即獲得展延。

不當汙染大戶 力拚十張許可證六月展延

只不過，接下來六月還有十張許可證待展延，且今年麥寮電廠的生煤使用額度恐在九至十月就燒完，台塑昨再度釋出善意，宣布將配合政府二○二五年能源配比政策，將針對燃煤機組「以天然氣取代煤炭」的方向，進行評估規劃。

台塑集團表示，目前台塑麥寮工業園區設置三部六十萬瓩超臨界、高效率ＩＰＰ燃煤發電機組，硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、粒狀物（TSP）等空污排放濃度，已可趨近天然氣發電機組，屬潔淨燃煤發電機組，但考慮外界對此並不瞭解，願以天然氣取代煤炭的方式進行評估，不想再讓外界誤認為台塑是汙染大戶。

雲林縣長李進勇表示，樂見台塑規劃評估更換天然氣，但希望經濟部將民營電廠納入能源轉配比，要求台塑提出具體時間表。台塑這項宣佈不會影響縣府嚴審許可證展延態度。

雲林縣環保聯盟理事長張子見表示，台塑宣佈「評估規劃」轉換天然氣，台塑過去所做環保承諾卻經常黃牛紀錄，無法讓人相信。張子見強調，樂見台塑未來轉換成更乾淨能源，但希望不要再如海水淡化廠等承諾一拖就是十多年。