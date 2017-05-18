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中風後易得「憂鬱症」 負面情緒恐再中風
2017-05-18
記者詹士弘／雲林報導
70多歲的黃阿嬤去年發生車禍，肢體擦傷接受手術治療，但治療期間出現右側肢體偏癱無力的現象。腦部影像學檢查發現為左側前大腦動脈栓塞型中風，經過復健及藥物治療，生活雖尚可自理，但是家人發現，她時常掉眼淚，有負面思考、情緒低落、注意力不集中、記憶力逐漸衰退等現象。
醫師開給她抗失智症用藥，但沒有明顯改善；家屬為尋找日間照護中心協助，黃阿嬤因此被帶到精神科門診接受評估，她抱怨身體不適，包括肚子痛且癢、右側頭痛、尿失禁等，也容易緊張恐懼，不時掉下眼淚。
常被誤當失智症 延誤就醫
成大斗六分院精神科醫師許碩恩表示，腦中風病患中，有4成會產生憂鬱症，兩成經診斷符合鬱症，但多數患者鬱症發作初期，家屬常誤以為是中風後精神不濟、或以為是腦部受傷後引發失語或失智症，因此延誤就診時機。
患者鬱症發作後，會變得不想動，不會照顧自己，自理生活能力差，甚至自我放棄、想自殺，間接提高二次中風的風險。
許碩恩特別提醒民眾，腦中風後的憂鬱症，對患者的社會功能、肢體活動、生活品質等皆有長期負面影響。家屬如發現中風患者出現憂鬱症狀，應尋求精神科專科醫師評估，以免身心受創情形更嚴重。
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