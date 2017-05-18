| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

中風後易得「憂鬱症」 負面情緒恐再中風

2017-05-18

記者詹士弘／雲林報導

70多歲的黃阿嬤去年發生車禍，肢體擦傷接受手術治療，但治療期間出現右側肢體偏癱無力的現象。腦部影像學檢查發現為左側前大腦動脈栓塞型中風，經過復健及藥物治療，生活雖尚可自理，但是家人發現，她時常掉眼淚，有負面思考、情緒低落、注意力不集中、記憶力逐漸衰退等現象。

醫師開給她抗失智症用藥，但沒有明顯改善；家屬為尋找日間照護中心協助，黃阿嬤因此被帶到精神科門診接受評估，她抱怨身體不適，包括肚子痛且癢、右側頭痛、尿失禁等，也容易緊張恐懼，不時掉下眼淚。

常被誤當失智症 延誤就醫

成大斗六分院精神科醫師許碩恩表示，腦中風病患中，有4成會產生憂鬱症，兩成經診斷符合鬱症，但多數患者鬱症發作初期，家屬常誤以為是中風後精神不濟、或以為是腦部受傷後引發失語或失智症，因此延誤就診時機。

患者鬱症發作後，會變得不想動，不會照顧自己，自理生活能力差，甚至自我放棄、想自殺，間接提高二次中風的風險。

許碩恩特別提醒民眾，腦中風後的憂鬱症，對患者的社會功能、肢體活動、生活品質等皆有長期負面影響。家屬如發現中風患者出現憂鬱症狀，應尋求精神科專科醫師評估，以免身心受創情形更嚴重。

廣告
  • 中風後，腦部大面積受創，患者容易出現憂鬱症，需特別留意。（記者詹士弘攝）

    中風後，腦部大面積受創，患者容易出現憂鬱症，需特別留意。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：中風後易得「憂鬱症」 負面情緒恐再中風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.