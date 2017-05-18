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婦人「藥物過敏」 吃感冒藥皮膚層層脫落

2017-05-18

記者蔡宗勳／嘉義報導

徐姓婦人日前吃感冒藥後，全身皮膚竟像剝洋蔥般層層脫落、體無完膚，輾轉至嘉義大林慈濟醫院治療，發現是過敏惹禍，經給予抗過敏藥物與保護真皮層，如今徐婦已長出新皮，如獲新生。

55歲徐婦日前因頭痛、發燒等症狀，到診所看病拿藥，當晚吃完感冒藥睡覺，結果隔天全身奇癢無比、佈滿紅疹子，疹子很快變成一顆顆如蠶豆大小的水泡，連口腔內也是。水泡融合成片狀，包括雙腳及背部、臀部，只要輕碰皮膚就大片掉落。

徐婦的先生帶她到鄰近醫院急診，醫師表示是嚴重藥物過敏，必須住院治療，期間徐婦仍出現皮膚紅腫、癢、水泡、發高燒、解黑便等症狀，呈昏睡狀態，且皮膚已到了真皮層暴露的情況，醫師建議轉至大林慈濟醫院。

大林慈濟醫院外科部主任黃介琦指出，徐婦因藥物過敏出現毒性表皮壞死症，已經侵犯全身皮膚，包括口腔、眼睛、消化道與泌尿道有上皮的地方。

徐婦住院治療期間，除給予抗過敏藥物外，同時還要保護其皮膚不受感染，以免細菌入侵，引發更嚴重的感染，加上全面積的脫皮，抵抗力弱，甚至會引發敗血症而死亡。

黃介琦表示，部分痛風藥、抗癲癇、消炎藥等易引起藥物過敏，輕微的藥物過敏多數是起疹子或眼睛腫，可能一天內就消失；若是嚴重的藥物過敏反應，病人就會出現脫皮、喉嚨腫、呼吸急促、氣管收縮、休克死亡，不能不慎。

黃介琦提醒，民眾如有藥物過敏情況，要將可能引起過敏的藥物名稱寫下來隨身攜帶，每次看病應主動提醒醫師或藥師，才能確保個人用藥安全。

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  • 徐姓婦人感謝黃介琦主任（左）的細心治療。（記者蔡宗勳攝）

    徐姓婦人感謝黃介琦主任（左）的細心治療。（記者蔡宗勳攝）

  • 徐姓婦人服感冒藥後嚴重過敏，皮膚層層脫落。（記者翻攝）

    徐姓婦人服感冒藥後嚴重過敏，皮膚層層脫落。（記者翻攝）

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