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15高中完全免試 錄取1099人
2017-05-18
〔記者林曉雲／台北報導〕史上首例！教育部首次試辦公立高級中等學校完全免試入學，不採計國中教育會考成績，參與的新北市雙溪高中等十五所學校昨天放榜，共提供二千三百零六個名額，報名學生只有一千一百一十一人、占比不到五成，一千零九十九人錄取，錄取率近九成九，僅澎湖海事學校航海科及玉里高中餐飲管理科各備取數人。
明年擴至六區 增至30校
教育部次長林騰蛟表示，今年是單點高中首辦，明年將逐步擴大，推動適性學習社區、直轄市、縣市行政區或就學區等區域型的完全免試入學，至少會比今年的校數多一倍、約增至卅校。初步評估，一○七學年擬擴及基隆區、台東區、南投一區、高市六區、屏東二區及連江縣等六個區域型的免試入學。基隆區的基隆高中等校、高市的旗美高中、旗山農工、六龜高中、私立旗美商工等均符合條件，其中六龜高中今年已加入。
對於今年報名人數不到一半，林騰蛟說，因是首次辦理，沒有依據可參考，完全免試入學以各公立高中職所在的地理位置、交通要道及生活圈，規劃對應招生區國中學校，凡註冊率低於八成的高中職均可加入，至少提供六十％名額，也有學校提供到九十％，缺額可留到會考之後的大免試階段再招生。
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