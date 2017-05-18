國中小教科書 下學年起一套漲5到10元

2017-05-18

〔記者林曉雲、楊媛婷／台北報導〕國中小教科書比雞排便宜？台灣閱讀協會昨抨擊，教科書最低一本卅三元，比五十元的雞排還便宜，導致品質低落；教科書商也喊苦，剛開始還有十多家，如今倒到只剩三家，呼籲教育部改變書價政策。

但長期投入教科書計價的台北市國中家長會聯合會前會長許永佳反駁，國中小學生近二百萬人，教科書是寡占市場且保證銷量，相關利潤高達數十億元，教科書依課綱編製，且經國家教育研究院審定，品質有政府把關，與價格無關。

教科書價格是否合理，兩派意見不同，但八月開始的新學年教科書確定漲價，教育部國教署長邱乾國表示，今年已完成教科書計價，一整套書約調漲五到十元，國小低年級五本約三百多元、中高年級八本約五百多元、國中八本約六百到六百八十元，由家長自付書費。

閱讀協會：教科書比雞排便宜 政策要改

台灣閱讀協會以國小六年級自然科為例指出，近五年每冊平均價格僅約卅三元，因為無利可圖，書商只能從參考書牟利，一本二百元起跳，如要買齊國語科全部的練習本和實戰手冊，花費就超過千元。

康軒特助許牧民表示，教科書太便宜，書商喊了十多年，中小學教科書商在開放時有十多家，目前只剩下三家存活，教科書的單頁價格，小學一頁○．三七元，國中○．三二元，計議價委員會內沒有教科書商代表，每兩年由各縣市政府輪辦計價，早已偏離行情，他們主張計價公式應改革、成立常設計價組織、專業代表也要為計價結果負責。

家長代表反駁：寡占市場 比喻失當

許永佳反駁表示，教科書是寡占市場，販售量非常大，全國有二百多萬中小學生，拿雞排來比喻教科書是比喻失當。印刷業量大取勝，一本教科書的成本固定，印愈多成本就愈低，任何暢銷書都不可能有此保證銷量。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，老師選了某版本的教科書，多半就跟著綁了參考書和練習本，羊毛出在羊身上，價格如合理調整，家長也可接受。台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢表示，教育部應補助買不起的家長，而非拉低價格也拉低品質。

邱乾國表示，教育部對於教科書有三項改革方向：首先是研議設立長期穩定的機構負責，其次是計價公式的研議調整，並放寬對教科書用紙等印製規格的限制。