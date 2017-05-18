8女大生包浴巾文宣 搞曖昧被檢舉

2017-05-18

〔記者李容萍／桃園報導〕私立中原大學財務金融學系原本六月二日將在學校活動中心舉辦「學系活動之夜」，找來八名女學生包著浴巾拍攝宣傳照，PO上臉書專頁分享後引來熱議，不少網友批評太過情色、性暗示，很像Ａ片宣傳照，還有網友截圖後向校方及臉書檢舉。對此，中原大學昨天表示，已請學生撤下不雅的宣傳照，活動也停辦。

網友質疑被系上逼迫

網友將內容截圖，標題為「昨天的妳約X」，內容寫著：「寂寞的夜，想找人陪嗎？在這瘋狂的夜晚，我還沒洗澡，熱水還沒滾啦。看完我的貼文，怦然心動，脹脹的小山，想像與她們共洗，先洗臉再洗頭，洗完身體前面換後面，神清氣爽，氣定神閒，好啦別作夢，6/2財金之夜，我們在活動中心音樂廳，等你（妳）來喲！」

有不少網友痛批說：「女大生為了宣傳穿得少少，有必要這麼情色嗎？很像Ａ片的宣傳照！」還問：「拍這些照片的女學生心裡是怎麼想的？很樂意被看光身體，還是被系上慫恿甚至逼迫？是不是該檢討這個亂象？」

中原大學：撤照停辦

對此，中原大學公共事務中心回應說，這項宣傳是財金系學會籌辦年度活動時，為了吸引更多人注意及參加，才找女大生包著浴巾拍照宣傳，宣傳手法確有不當，已跟系學會、活動總召告誡，系學會也決定停辦活動並檢討宣傳手法。針對有性暗示，校方也將加強兩性平權教育，提醒學生未來在活動宣傳時要更審慎，注意各界的觀感。