張國煒條款?!立委提案個人可申設民航／國航業者：不該破壞法制 民航局：還未定案

2017-05-18

〔記者楊媛婷／台北報導〕立委鄭運鵬、葉宜津等八名委員於今年三月提案，民航局將修正「民用航空運輸業管理規則」第三條，有意將申請經營民用航空運輸業的飛機運輸業務資格，開放曾有航空經營實績的個人也能申請成立，也將經營國際線航空公司的資本額從廿億元提升至六十億元。

經營國際線資本額提高至60億

若法規通過，前長榮航空董事長張國煒可望獨資成立「星宇航空」，但有業者認為這是專為張國煒打造的條款，不該因個人破壞法制。民航局強調，尚在研議，還未定案。

現行法規規定，必須具有經營「國際運輸」或「國際貿易」業務五年以上，公司近三年、每年營業收入達六十億元以上的法人，才可申請經營國際航線的航空運輸業務。

曾有航空經營實績即能申請

立委認為，民用航空業現今只有既存者寡占市場、良莠不齊，為提升產業競爭力，應允許曾有航空公司相當經營實績的個人申請，提升產業品質，也有益飛航安全。

國籍航空業者直指這是「張國煒條款」，表示同時符合「曾有航空經營實績」、「六十億元」資格的僅有張國煒一人；台灣近半年已有兩家航空公司結束營業，中華航空最新一季財報虧損卅多億元，長榮航空也虧損七億元，民航局無視國內市場低迷，竟然為一人修法，破壞制度。

中華科大航空服務管理系系主任李彌認為，若開放個人申請，將是整個制度面的劇變，「公司法」目前就個人（自然人）部分也沒有規範，認為不妥；交大運輸與物流管理學系助理教授蕭傑諭表示，即使開放個人申請，仍必須著重飛安保障、消費者權益等；成大航太系主任賴維祥則持正面看法，他認為航空市場應更開放，讓有興趣、有能力的人進來，增加消費者的選擇，也能刺激目前低迷的經濟。

張國煒發言人：現行規定太狹隘

張國煒對外發言人聶國維表示，修法即使通過，也不該解讀為「張國煒條款」，現行資格規定過於狹隘，讓有志者不得其門而入。

據了解，「星宇航空」初期將鎖定東南亞航線，接下來再增北美航線，台灣將可望成為東南亞至北美的轉運點，張國煒著眼的並不只是台灣市場，而是將東南亞納為腹地。