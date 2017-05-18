「只問對錯 依法行政」李應元：環評通過率近9成

2017-05-18

記者楊綿傑、黃以敬／專訪

環評制度改革是環保署長李應元上任一年積極革新標的之一。李應元接受專訪指出，過去一年，環評已逐步提升效率，以環差案來說，已審完卅八件，共有卅四件通過，通過率近九成；去年迄今提出申請案十七件，十件在第一次初審就完審，平均耗時僅三個月，六件在第二次初審做出決定，平均費時六個月；三次初審才做成決議的案件數是零，顯見審查幾乎都在三次內完成。環評效率不佳是外界刻板印象，過去一年已落實調整。

李應元強調，環評效率要「提升」，通過與否都有壓力，環保署立場只問「對錯」、有無依「法律」處理。例如，他上任之初主持過兩次環評大會，一是花蓮榮豐礦業，被駁回「不予開發」，就因對當地生態影響太大。另一是在美麗灣度假村剛被否決後，他主持通過面積更大的「杉原棕櫚度假村」案，環委逾九成同意，環保署依法准予開發。

亞泥礦權展延案備受議論，李應元也說明，經濟部對合法礦權展延與否，應是整體考量國家需不需要水泥業，環保署則是堅持「太魯閣公園」環境保護區不能採礦，兩者應可兼顧。

李應元並指出，環保署早期成立時，正處經濟發展高峰，環境被嚴重破壞，社會多希望環保機關主導守護環境；迄今，全民環保意識成熟，則希望環評應逐步回歸目的事業主管機關，規劃開發源頭就能兼顧環境永續原則，制度移轉時間希望能在十年內修法達成，未來環署只需針對大型開發及政策進行環評，例如現在風力發電政策環評已做完，林全院長也支持水泥業、鋼鐵業、石化業及能源密集產業都應納入。