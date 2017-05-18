快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
「只問對錯 依法行政」李應元：環評通過率近9成
2017-05-18
記者楊綿傑、黃以敬／專訪
環評制度改革是環保署長李應元上任一年積極革新標的之一。李應元接受專訪指出，過去一年，環評已逐步提升效率，以環差案來說，已審完卅八件，共有卅四件通過，通過率近九成；去年迄今提出申請案十七件，十件在第一次初審就完審，平均耗時僅三個月，六件在第二次初審做出決定，平均費時六個月；三次初審才做成決議的案件數是零，顯見審查幾乎都在三次內完成。環評效率不佳是外界刻板印象，過去一年已落實調整。
李應元強調，環評效率要「提升」，通過與否都有壓力，環保署立場只問「對錯」、有無依「法律」處理。例如，他上任之初主持過兩次環評大會，一是花蓮榮豐礦業，被駁回「不予開發」，就因對當地生態影響太大。另一是在美麗灣度假村剛被否決後，他主持通過面積更大的「杉原棕櫚度假村」案，環委逾九成同意，環保署依法准予開發。
亞泥礦權展延案備受議論，李應元也說明，經濟部對合法礦權展延與否，應是整體考量國家需不需要水泥業，環保署則是堅持「太魯閣公園」環境保護區不能採礦，兩者應可兼顧。
李應元並指出，環保署早期成立時，正處經濟發展高峰，環境被嚴重破壞，社會多希望環保機關主導守護環境；迄今，全民環保意識成熟，則希望環評應逐步回歸目的事業主管機關，規劃開發源頭就能兼顧環境永續原則，制度移轉時間希望能在十年內修法達成，未來環署只需針對大型開發及政策進行環評，例如現在風力發電政策環評已做完，林全院長也支持水泥業、鋼鐵業、石化業及能源密集產業都應納入。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論
- 涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保
- 自由廣場》持平看小英原住民族政策
- 左中右聯合執政 法內閣男女各半
- 三重警匪追逐 無辜騎士遭撞
- 極品極東正露丸過期兩年 黑心商改標繼續賣
- Q2業外入帳 安成藥可望轉虧為盈
- 自由談》百年老店的臭酸菜
- 勒索病毒肆虐 東勢就服站電腦中鏢
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平
- Dcard論壇 400萬會員多是大學生
- 自來水管線 95校40年沒換過
- 社論》搬開阻礙台灣躍升的大石頭
- 結束連4升 台幣貶2.5分
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 垃圾車首創語音警示 吉安人稱讚
- 駭客組織影子掮客 揚言販售所竊機密
- 豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久
- 草娥爆熱戀CEO
- 把關午餐 議員建議校園設藥殘快篩
- 豬哥亮大腸癌病逝 小炳想念大炳悲從中來
- 文在寅︰軍事衝突可能性高
- 海生館延宕 議員憂衝擊海科館營運
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foreign cram-school teachers to face tighter rules
- 台南》130公斤過期大腸頭 下游賣入市場
- 彭淮南卸任前最後任務 從美匯率操縱觀察名單除名
- 設小招牌 議員批如大海撒鹽
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- 天外天劇場 議員︰拆除恐進入倒數
- 帝舵巴塞爾新品 迷彩隨附
- 美參院情報委員會要求柯米作證
- 鶯歌工商陶藝教學 師徒制學精髓
- 台東設光電專區 部落促公開會談
- 亞洲田徑大獎巡迴賽「金」豔 鄭兆村獲表揚
- 自由廣場》立委別錯失監督總統的機會
- 藍擋前瞻又要前瞻 綠諷秀下限
- 陳奕迅2曲唱反調 暌違3年推國語新歌
- 世大運反恐 將設維安指揮中心
- 小英民調低迷 資政相挺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「只問對錯 依法行政」李應元：環評通過率近9成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分