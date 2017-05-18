| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

「只問對錯 依法行政」李應元：環評通過率近9成

2017-05-18

記者楊綿傑、黃以敬／專訪

環評制度改革是環保署長李應元上任一年積極革新標的之一。李應元接受專訪指出，過去一年，環評已逐步提升效率，以環差案來說，已審完卅八件，共有卅四件通過，通過率近九成；去年迄今提出申請案十七件，十件在第一次初審就完審，平均耗時僅三個月，六件在第二次初審做出決定，平均費時六個月；三次初審才做成決議的案件數是零，顯見審查幾乎都在三次內完成。環評效率不佳是外界刻板印象，過去一年已落實調整。

李應元強調，環評效率要「提升」，通過與否都有壓力，環保署立場只問「對錯」、有無依「法律」處理。例如，他上任之初主持過兩次環評大會，一是花蓮榮豐礦業，被駁回「不予開發」，就因對當地生態影響太大。另一是在美麗灣度假村剛被否決後，他主持通過面積更大的「杉原棕櫚度假村」案，環委逾九成同意，環保署依法准予開發。

亞泥礦權展延案備受議論，李應元也說明，經濟部對合法礦權展延與否，應是整體考量國家需不需要水泥業，環保署則是堅持「太魯閣公園」環境保護區不能採礦，兩者應可兼顧。

李應元並指出，環保署早期成立時，正處經濟發展高峰，環境被嚴重破壞，社會多希望環保機關主導守護環境；迄今，全民環保意識成熟，則希望環評應逐步回歸目的事業主管機關，規劃開發源頭就能兼顧環境永續原則，制度移轉時間希望能在十年內修法達成，未來環署只需針對大型開發及政策進行環評，例如現在風力發電政策環評已做完，林全院長也支持水泥業、鋼鐵業、石化業及能源密集產業都應納入。

廣告
  • 環保署長李應元。（記者廖振輝攝）

    環保署長李應元。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李應元 環評
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：「只問對錯 依法行政」李應元：環評通過率近9成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.