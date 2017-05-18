環署將修法 環評半年至1年准駁

2017-05-18

〔記者楊綿傑、羅倩宜／台北報導〕工商團體針對現行環評制度常有微詞，認為總是一拖再拖，行政院長林全也點名環評制度應該檢討；環保署長李應元、副署長詹順貴昨親上火線說明，對於環評制度改革，表達「行就行，不行就不行，一八○日內有所准駁」的態度，預計六月提出環評法修正草案，將明文規範未來環評案都會在半年至一年內審完。

李應元表示，為建構「明確、有效率」的環評制度，將從「掌握環評審查時效」做起，訂出一．五個月內組成專案小組匯集各種意見，兩個月內召開首次專案小組審查會議，若有需要補正資料，以三個月時間為限，在提供環評委員書面確認後，提送環評大會，整體時間控制在六個月內審結。

如果須再召開第二次專案小組審查會，就控制在九個月內審結。有必要開到第三次專案小組審查會時，全案仍將在一年內審結。

環保署長李應元表示，「行就行、不行就不行」，專案審查一次最慢六個月完成准駁，需要到三次專案小組的一定要在一年內有准駁，「大家不要在那裡糾纏」 。

初審後申請補正展延限一次

詹順貴則補充，有時候拖很久是開發單位耗費在補件及要求展延的時間過多造成，所以未來修法也包括限制開發單位，每次初審後申請補正展延的次數為一次，如果開發單位沒有在期限內完成，或補正不符規定、展延理由不夠具體等，環評案就可能被駁回。

工總秘書長蔡練生表示，回顧過去，許多台灣廠商在台投資，往往因環評卡關，曠日廢時錯失投資時機。蔡練生舉例，國光石化花了十年做環評最後無疾而終，反觀長春石化赴新加坡投資，只花了六個月就通過環評。兩相對照，廠商當然會選擇更有效率的投資環境。

工總、環團均樂觀其成

工總認為，環評快速准駁，對於改善台灣的投資環境相當有幫助。「台灣的投資環境有兩大挑戰：一是勞工，二是環評」，若能改善環評的效率，工商界表示樂觀其成。

台灣蠻野心足心態協會秘書長謝孟羽也表示樂觀其成，但他呼籲做好配套措施，避免變成只追求效率，品質卻不佳。他也提醒環評法上還有一個漏洞，環保署必須防堵有心業者在審查結論出來前就撤案，就只為規避被認定不應開發，保有繼續開發可能，徒耗行政成本。