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放晴到明日 下週鋒面又來
2017-05-18
鋒面逐漸遠離，全台終於揮別溼答答的天氣，氣象專家彭啟明表示，這波鋒面會在巴士海峽滯留一段時間，台灣附近的天氣明顯轉晴，一天比一天回溫，今天各地溫度比昨天高個1-2度，北部、東半部為29-31度，中南部約32度，提醒民眾要注意防曬及補充水分。中南部可能受到鋒面雲系影響，水氣略多，未來幾天午後陣雨容易增多。
週六因水氣從中國南方移入，天氣變化大，預期下週二、三將有波鋒面系統南下，且強度更強，持續時間或影響範圍仍有待觀察，可預期的是，下週到端午節假期的天氣變數都較多。
（記者蕭玗欣）
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