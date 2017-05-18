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增訂實名制 立院研修補教法
2017-05-18
立法院教育委員會昨初審通過「補習及進修教育法第9條修正案」，除了立案名稱外，短期補習班之招生、書面契約、廣告或宣傳，涉及負責人、教職員工，均應揭露其真實姓名，有關人員在執行業務及對外招生或廣告時，亦應採實名制，否則將可處5萬到25萬元罰鍰，甚至勒令停招或廢止立案，未來三讀完成立法後，全國18416家補習班均受此規範。教育部並將建置不適任補教老師全國資料庫。（記者林曉雲）
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