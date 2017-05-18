食安專業 主責部會統一發言

2017-05-18

近來食安問題層出不窮，行政院長林全前天特別召開跨部會會議進行檢討，決定強化食品安全預警機制及跨部會因應食安議題的整合與協調。

由於今年3月下旬，衛福部原擬開放農藥氟派瑞應用於茶葉，引發社會反彈，食藥署為此緊急宣布暫緩實施。會議中有討論，相關部會回應外界質疑的速度太慢，且政府部門的回應，有必要使用更淺顯易懂的語言，以化解食安疑慮。此外近來爆發戴奧辛蛋的問題，未來有必要加強預警機制。由主責部會統一發言，強化食安議題的專業回應與應變能力。

（記者李欣芳）