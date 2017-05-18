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C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
2017-05-18
〔記者周敏鴻、謝武雄、邱奕統、吳亮儀／綜合報導〕桃園市楊梅區的維蓮診所無良重複使用針具，疑似導致C型肝炎群聚感染，消息傳出後，曾到維蓮診所就醫的民眾十分恐慌，昨天已有八十六人到楊梅區衛生所抽血檢查，他們憂心忡忡、痛罵：「太沒良心了！」桃園市副市長王明德表示，將針對診所負責人財產進行假扣押，避免脫產而求償無門。
將對診所負責人假扣押
桃園市政府衛生局人員表示，去年六月十日到今年五月十二日之間，曾赴維蓮診所接受針劑治療的民眾，估計約有一千兩百人，都屬於高風險，建議這些民眾趕快到楊梅區衛生所抽血檢查，估計一週會有結果，若有疑問可電洽0800-033-355。
衛福部長陳時中昨天受訪時表示，目前掌握五名患者，還監測一千兩百名民眾，會持續跟桃園市衛生局聯絡，部分患者得去驗血，確認有無感染。
維蓮診所不只重複使用針具，甚至藥品也過期。陳時中說，這是單一個案問題。目前要求診所停業三個月，護理師已移送法辦，藥劑生和醫師都移付懲戒，後續看調查情形，有可能也移送法辦。
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