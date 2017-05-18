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調味料過期、抽油煙機髒…知本金聯世紀酒店道歉
2017-05-18
〔記者吳亮儀、王秀亭／綜合報導〕知名高檔飯店出包！食藥署稽查台東「知本金聯世紀酒店」的餐廳調理區冰箱、乾貨、冷藏、冷凍庫房區貯放十三項過期原物料，其中以韓國泡菜辣椒粉過期九個月最久，違反食安法規定，衛生單位將處六萬到兩億元罰款。
辣椒粉過期九個月
台東縣衛生局食品藥政檢驗科長林郁文表示，過期的原物料以調味料居多，包括果醬、蒸肉粉、芥末醬、果膠粉、優格等，多數過期二至三個月，以優格有九罐過期最多，韓國泡菜辣椒粉過期九個月，時間最久，衛生管理不符規定部分限業者廿六日前完成改善，過期原物料則當場銷毀。
食藥署代理副主任魏任廷說，在調理區甚至還發現已經過期半年、作咖啡拉花用的咖啡螺旋。
食藥署科長王慈穗說，稽查時有問業者是否使用過期食材，業者坦言曾用過期的芥末醬，但因食材品項太多，「不記得」哪些用過、哪些沒用過。
食藥署也另查核食品良好衛生規範（GHP），發現抽油煙機髒污、卡滿咖啡色油垢，且未定期清潔等十項缺失，都要求限期改善。
員工疏失 未及時處理
金聯世紀酒店餐飲總監謝秀娟昨天出面道歉，她表示，過期食品屬餐廳較少使用的原物料，導致過期未及時處理，確實是員工疏失，會加強內部人員訓練及教育。
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