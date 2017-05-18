快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
剩食再上桌、洗衣粉洗碗？ 野宴指員工惡意爆料
2017-05-18
〔記者張議晨、何玉華、李雅雯／綜合報導〕吃到飽燒肉連鎖餐廳「野宴」位於台北市萬華區的桂林旗艦店，遭離職員工爆料回收客人吃剩的食材、重新整理後再上桌，甚至以洗衣粉代替洗碗精。台北市衛生局昨表示，本月初到野宴稽查，發現廚房確有已打開的洗衣粉，明天將約談業者說明。野宴則澄清是員工惡意爆料，將對兩名員工提告。
北市衛局明約談業者
北市衛生局食藥處長王明理指出，本月二日派員稽查，該店洗碗機下方地面確實有擺放洗衣粉，洗碗精則放置在廚房另一角，而非洗碗機旁。洗衣粉含有氯離子，對人體有害，依食品良好衛生規範準則規定，不能出現在廚房，現場卻發現三桶，會於週五要求業者說明。
遭控事項 業者否認
至於出餐食材回收整理再上桌一事，王明理說，稽查當天並未在現場發現這類狀況，業者也強烈否認。
野宴在北市有兩家分店，桂林旗艦店月初被發現有五項缺失，衛生局昨再前往士林石牌店稽查，仍發現有私人飲品放置於冰箱、冰箱內食材未覆蓋、冰箱結霜未清、牆壁髒污等七項衛生缺失，已要求業者下週五前改善完成。
將告2名爆料員工
野宴總經理室協理陳品均指出，每家店都有專業洗碗機搭配專門洗碗精，絕不可能用洗衣粉來洗碗。陳還出示衛生局稽查項目，證明每項皆合格。她強調，公司已展開蒐證，將對兩名員工提起訴訟。
另，野宴燒肉也被爆剋扣員工，要求到職員工簽署「約聘勞動契約書」，公司可單方面隨時視營業情況或工作表現逕行修改、變更工時，員工不得異議。
勞檢處長胡華泰表示，已移請主管機關台北市政府處理，目前無其他檢舉或陳情案；以時計薪的勞工，若雙方有約定時數，雇主卻臨時叫勞工回去，應依原約定時數給付薪資。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論
- 涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保
- 自由廣場》持平看小英原住民族政策
- 左中右聯合執政 法內閣男女各半
- 三重警匪追逐 無辜騎士遭撞
- 極品極東正露丸過期兩年 黑心商改標繼續賣
- Q2業外入帳 安成藥可望轉虧為盈
- 自由談》百年老店的臭酸菜
- 勒索病毒肆虐 東勢就服站電腦中鏢
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平
- Dcard論壇 400萬會員多是大學生
- 自來水管線 95校40年沒換過
- 社論》搬開阻礙台灣躍升的大石頭
- 結束連4升 台幣貶2.5分
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 垃圾車首創語音警示 吉安人稱讚
- 駭客組織影子掮客 揚言販售所竊機密
- 豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久
- 草娥爆熱戀CEO
- 把關午餐 議員建議校園設藥殘快篩
- 豬哥亮大腸癌病逝 小炳想念大炳悲從中來
- 文在寅︰軍事衝突可能性高
- 海生館延宕 議員憂衝擊海科館營運
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foreign cram-school teachers to face tighter rules
- 台南》130公斤過期大腸頭 下游賣入市場
- 彭淮南卸任前最後任務 從美匯率操縱觀察名單除名
- 設小招牌 議員批如大海撒鹽
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- 天外天劇場 議員︰拆除恐進入倒數
- 帝舵巴塞爾新品 迷彩隨附
- 美參院情報委員會要求柯米作證
- 鶯歌工商陶藝教學 師徒制學精髓
- 台東設光電專區 部落促公開會談
- 亞洲田徑大獎巡迴賽「金」豔 鄭兆村獲表揚
- 自由廣場》立委別錯失監督總統的機會
- 藍擋前瞻又要前瞻 綠諷秀下限
- 陳奕迅2曲唱反調 暌違3年推國語新歌
- 世大運反恐 將設維安指揮中心
- 小英民調低迷 資政相挺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：剩食再上桌、洗衣粉洗碗？ 野宴指員工惡意爆料
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分