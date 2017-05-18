剩食再上桌、洗衣粉洗碗？ 野宴指員工惡意爆料

2017-05-18

〔記者張議晨、何玉華、李雅雯／綜合報導〕吃到飽燒肉連鎖餐廳「野宴」位於台北市萬華區的桂林旗艦店，遭離職員工爆料回收客人吃剩的食材、重新整理後再上桌，甚至以洗衣粉代替洗碗精。台北市衛生局昨表示，本月初到野宴稽查，發現廚房確有已打開的洗衣粉，明天將約談業者說明。野宴則澄清是員工惡意爆料，將對兩名員工提告。

北市衛局明約談業者

北市衛生局食藥處長王明理指出，本月二日派員稽查，該店洗碗機下方地面確實有擺放洗衣粉，洗碗精則放置在廚房另一角，而非洗碗機旁。洗衣粉含有氯離子，對人體有害，依食品良好衛生規範準則規定，不能出現在廚房，現場卻發現三桶，會於週五要求業者說明。

遭控事項 業者否認

至於出餐食材回收整理再上桌一事，王明理說，稽查當天並未在現場發現這類狀況，業者也強烈否認。

野宴在北市有兩家分店，桂林旗艦店月初被發現有五項缺失，衛生局昨再前往士林石牌店稽查，仍發現有私人飲品放置於冰箱、冰箱內食材未覆蓋、冰箱結霜未清、牆壁髒污等七項衛生缺失，已要求業者下週五前改善完成。

將告2名爆料員工

野宴總經理室協理陳品均指出，每家店都有專業洗碗機搭配專門洗碗精，絕不可能用洗衣粉來洗碗。陳還出示衛生局稽查項目，證明每項皆合格。她強調，公司已展開蒐證，將對兩名員工提起訴訟。

另，野宴燒肉也被爆剋扣員工，要求到職員工簽署「約聘勞動契約書」，公司可單方面隨時視營業情況或工作表現逕行修改、變更工時，員工不得異議。

勞檢處長胡華泰表示，已移請主管機關台北市政府處理，目前無其他檢舉或陳情案；以時計薪的勞工，若雙方有約定時數，雇主卻臨時叫勞工回去，應依原約定時數給付薪資。