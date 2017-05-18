糯米飄藥水味 還有15%混充米

2017-05-18

彰化婦女在花蓮買到問題米 檢舉送驗

〔記者陳冠備、王峻祺、王錦義／綜合報導〕彰化一名張姓婦女月初到花東旅遊時，花三六○元買了四包標榜「台灣產地」的「長糯米」包粽子，她向媒體投訴表示，打開包裝就聞到一股藥水味，所以花一萬多元把這些米拿去送驗，發現其中有百分之十五為「未知品種」混充米。農糧署表示，已接獲張女檢舉並展開追查，若查獲有進口米混充情況，依照糧食管理法可開罰兩百萬元。

張女表示，本月六日她到花蓮，返途前先到花蓮壽豐、吉安的超市，購買花蓮地區某米行生產的長糯米，共買一．三八公斤包裝四包，拆開其中一包飄出一股酸敗如藥水的味道，但還是拿去包粽子，可是蒸熟後酸敗味加劇，咬下一口就受不了，馬上吐掉。

張女質疑米有問題，致電米行竟回覆：「別人都沒有反映，只有你們反映有問題！」她越想越不甘心，花一萬六千元將米送新竹食品檢驗所檢驗，昨報告出爐，載明「含台中秈糯一號卅四粒及未知品種六粒」，意即一包裡面有高達百分之十五摻雜劣質混米，因此向農糧署檢舉。

花蓮業者喊冤 向彰化米商進貨再包裝

販售長糯米的花蓮莊姓業者表示，他的米是向彰化兩間米商進貨再包裝販售，都有買賣證明，且自己是老店，一直遵守農糧署規定，進口米和台灣米分開包裝，日前曾被農糧署抽驗過也沒問題，懷疑是因端午節將至，遭有心人惡意中傷。

米若放久沒低溫儲存 也會有發酵問題

農糧署糧食產業組長林傳琦表示，據食品檢驗所得知的未知品種，透過署內儀器檢驗，應可得知出處。

農糧署東區分署指出，花蓮這家米店二、三月間有抽查過白米、糯米等產品，都是「合格」。竹塘農會總幹事詹光信表示，米有酸臭藥水味，可能跟保存方法與調製有關係，米若放久沒有低溫儲存，也會有發酵問題，跟是不是進口應無太大關係。