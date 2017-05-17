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女大生罹猝睡症 被誤當通靈少女

2017-05-17

記者張軒哲／台中報導

「醫師！我被鬼壓床了！」一名20歲楊姓女大生長期嗜睡，也常覺得「鬼壓床」，曾在半夢半醒中，疑似聽見去世親友在耳邊叮嚀，不僅如此，有時會突然無力倒地。

家人擔心她是「卡到陰」，頻頻求助各廟宇未果，她也幾乎天天半夜起來唸佛號助眠；就醫檢查後，才發現其實是猝睡症作怪。經藥物與心理治療後，情況漸有改善。

楊女從國中起飽受睡眠困擾，白天因猝睡，上課無法專注，甚至與同學說話時頻頻打盹，說話含糊不清，嚴重時甚至雙膝跪地倒下，嚇壞身旁同學，被誤以為是癲癇或精神分裂。

光田醫院睡眠醫學中心主任暨神經內科醫師楊鈞百表示，楊女就診時精神不佳，頻喊每天被「鬼壓床」，近年白天想睡覺、頭痛，夜間被鬼壓床嚇醒，幾乎夜夜起身唸佛經。安排專業睡眠檢查，確診她是罹患少見的「猝睡症」。

光田睡眠醫學中心組長机彗禎表示，女大生一入睡便出現快速動眼期睡眠，檢測過程中並沒有出現呼吸中止的現象。隔天白天的「多重入眠時間檢查」，出現平均不到3分鐘內就睡著的情況，且5次檢測有4次出現過早發生的「快速動眼期睡眠」，確診為猝睡症。

楊鈞百解釋，猝睡症是一種較少見、白天過度嗜睡的神經疾病，主要原因為中樞神經對睡眠和清醒的控制有問題，常伴隨下視丘一種重要的神經傳導物質稱作「食慾素」（或稱下視丘分泌素）低下。

楊鈞百指出，白天嗜睡通常是猝睡症最先出現的症狀，病人常在不適當的時候突然睡著，如吃飯、走路或開車中。儘管白天過度嗜睡，夜間卻常睡不好。

另外，猝睡症患者較一般人容易出現睡眠麻痺症狀，這是發生在剛入睡時或剛醒來時，意識已清醒，但無法控制全身肌肉而無力的現象，俗稱「鬼壓床」。

楊鈞百表示，猝睡症藉由正確的藥物和心理治療，晚間睡眠充足並安排白天小睡片刻，以及維持情緒不要劇烈波動，幾乎都可以正常生活。

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  • ▲楊鈞百（左）和机彗禎（右）檢視睡眠檢查分析報告。（記者張軒哲攝）

    ▲楊鈞百（左）和机彗禎（右）檢視睡眠檢查分析報告。（記者張軒哲攝）

  • ▲有睡眠障礙者，可接受夜間的睡眠多項生理檢查（PSG）；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（記者張軒哲攝）

    ▲有睡眠障礙者，可接受夜間的睡眠多項生理檢查（PSG）；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（記者張軒哲攝）

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