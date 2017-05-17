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癌症新藥太貴 病患盼調高健保給付

2017-05-17

記者林惠琴／台北報導

衛福部國健署最新公布2014年癌症登記報告，國內平均每5分6秒就有一人罹癌，儘管新藥屢屢問世，但癌症希望基金會調查發現，國內逾4成民眾不願自費使用癌症新藥，主因是沒有錢，因此該會提出「台灣癌藥可近性政策建言書」，建議調升健保費、提高門診藥費部分負擔，並支持病友與健保共同負擔藥費，呼籲健保新藥給付以重症為先。

癌症希望基金會研究員施伶宜表示，此次調查針對全台22縣市、20歲以上的人口，以隨機抽樣方式電訪1122人，詢問假設是癌症患者，接受健保給付療程效果有限，若有其他成效較佳、副作用少的新藥選項，但價格昂貴，是否願意自費使用？結果44.9%民眾拒絕，其中65%因為沒有錢。

目前新藥納入健保給付的比率為55%，癌症新藥則占49%，癌症希望基金會調查發現，67%民眾願意每月多繳50元健保費，56%贊成提高目前最高是200元的門診藥費部分負擔上限，並有77%對於昂貴的治癌新藥，同意由健保與病友共同負擔，其中以病人負擔20%支持率最高；另約有62%認為健保給付新藥，應以疾病嚴重程度為先後考量。

和信醫院藥學進階教育中心主任陳昭姿指出，健保包山包海的給付內容與費用支出僅占GDP3.2%是關鍵，認為增加健保財源、檢討給付內容、部分共同負擔成癌藥納健保必須解決的優先課題。

施伶宜指出，從調查的結果來看，在健保財務困難下，民眾不只有重病者先救的觀念，更願意以提高保費、部分藥費調漲、病友與健保共同負擔藥費等方式共體時艱，因此希望政府可以調整政策，讓癌藥不再可望而不可及，以增加癌友康復機會。

對此，衛福部健保署主秘沈茂庭回覆，健保給付藥物原則為「成本效益」，但現在癌症藥品只能延長存活期，難以治癒，金額又十分昂貴，因此以投入成本可以獲得最大療效的藥品優先納入健保給付；目前健保安全準備金仍充足，尚不到要調高健保費的程度。至於提高藥費部分負擔、病友差額負擔等，有涉及修法，可以再進一步討論，視情況提案。

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  • ▲癌症希望基金會昨提出《台灣癌藥可近性政策建言書》。（癌症希望基金會提供）

    ▲癌症希望基金會昨提出《台灣癌藥可近性政策建言書》。（癌症希望基金會提供）

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