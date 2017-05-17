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文萌樓判返還屋主 民團籲北市府徵收

2017-05-17

〔記者溫于德、張凱翔／台北報導〕劉順發、林麗萍夫婦買下妓運團體日日春協會長期使用的市定古蹟「文萌樓」後，提告要求返還房屋，全案自士林地院一審至高等法院更一審均判2人勝訴。不服的日日春日前2度上訴三審。最高法院昨維持原審見解，判日日春敗訴定讞。

出庭聆判的協會秘書長郭姵妤表示，對方勝訴後意味著能將長期維護該樓軟體價值、長年經營維護的日日春趕出古蹟，且對方僅是為投資而買進，卻不負任何管理維護義務，甚至提告迫遷、破壞古蹟的價值，呼籲北市文化局應立即出面徵收該樓，將文萌樓收歸公有。

位處北市大同區歸綏街的文萌樓，自日據時代起是性工作者的據點。日日春協會在90年廢除公娼後，不斷爭取該樓成為古蹟。

文萌樓土地雖是台銀所有，地上物卻屬於原屋主朱素秋、林一桂2人。劉順發、林麗萍100年3月花費330萬買下該樓，提告要求日日春搬出；但協會自認與前屋主有租賃關係，卻無法舉證，一、二審均吞敗，二度上訴至最高法院。

文化局︰先談管理再談價購

屋主代理人蔡玉奎昨說，劉、林夫妻自買屋以來被日日春長久抹黑，判決出爐可說為他們「出一口氣」，接下來要自行維護、協議價購或其他方案都可以是選項。林麗萍表示，不論採哪種處理方式，都會把錢回饋公益，不方便透露捐贈對象。

文化局表示，會提出古蹟維護方案，第一步會和屋主談管理方案，如果對方不願履行再談價購，最後一步才會徵收。

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