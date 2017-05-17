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氣球纏電車線 波及高鐵1.2萬旅客

2017-05-17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕氣球肇禍！高鐵苗栗至台中路段昨日上午7點56分因大型氣球纏繞架空電車線，造成南下9班列車、北上11班列車誤點，影響1萬2千名旅客；高鐵公司已針對昨日事件進行蒐證，並提供鐵路警察追查肇禍事主，避免類似事件再次發生。

未乘車1年內全額退費 誤點30分退1成

發現氣球後，高鐵於該路段實施單線雙向運行，並立即派員趕赴現場排除，上午9點35分才將氣球排除恢復正常運行。高鐵公司表示，購買受這次事件影響車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票窗口辦理全額退票，免收手續費；因這次事件可歸責於第三人，若搭乘班次延誤30分鐘以上，旅客可於1年內至高鐵各站辦理退還實收票價1成。

高鐵通車10年來共發生11件架空線遭異物纏繞事件，最早在2007年3月3日台中路段架空線遭廣告氣球布條纏繞。雖每次高鐵公司都向警方報案，但警方只有在2012年6月高雄大社路段架空線遭大型菜網纏繞事件順利找到物品主人，後續提告，法院卻判定無罪；所以高鐵雖有針對營業損失求償，但目前仍未有求償成功的案例。

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