2017-05-17

豬環狀病毒（Porcine circovirus, 簡稱PCV）

感染症狀

豬隻會出現體重漸進性喪失及出現呼吸道症狀等，該病毒有變異第二型PCV2，台灣於1997年起有類似病例報告，調查台灣地區衰弱仔豬，約70%-80%是受PCV2感染

傳播途徑

豬隻口、鼻、尿等，染病豬隻會出現氣喘、皮膚紅點、繁殖障礙、食慾不振等問題，嚴重可能致死。

預防及控制方式

精液品質控管、營養添加劑和疫苗使用等，目前我國市面合法疫苗廠商有百靈佳、碩騰、英特威、法商西華及大豐疫苗等。但不像豬瘟跟口蹄疫須強制施打疫苗，目前環狀病毒非法定疫病，沒強制打疫苗，由業者評估自購施打。（記者林彥彤）