農委會︰假疫苗非豬價上漲主因

2017-05-17

〔記者林彥彤、黃淑莉、李欣芳／綜合報導〕豬隻環狀病毒的「偽疫苗」會造成仔豬暴斃，外界質疑今年豬價漲不停與此有關，但農委會畜牧處副處長王忠恕表示，偽疫苗難免會影響到豬隻產量，但應不是漲價主因。今年端午節豬價貴主要受3因素影響，一是養豬頭數減少，去年11月調查已從前年550萬頭減到544萬頭，二是去年夏季高溫，母豬配種減少而影響到今年4、5月份的豬隻，三則是受2月禽流感疫情造成豬隻消費增加所致。

農委會防檢局表示，檢調推估有10萬支偽疫苗已流入市面，將回追豬場，希望即時對感染病毒的豬隻進行治療。以一隻豬施打一劑計算，估有10萬頭豬受影響，又感染環狀病毒機率為2到3成，推估2至3萬頭豬可能染病，少數則可能死亡。

去年高溫 母豬生育率低

農委會畜牧處長李春進認為，豬價漲應與豬農今年減少200戶，以及去年天氣熱等因素有關。他說，端午節豬價已在掌控中，以昨天每公斤78元為例，已較前一交易日79元低，預計還會再降。

雲林肉品市場總經理李謀仁表示，豬隻供應量減少原因很多，包括施打黑心環狀病毒疫苗、仔豬染豬下痢、天氣太熱育成率低及母豬生育率低等。昨雲林肉品市場拍賣平均每公斤約77元，最高喊到85元，他預期端午節前價格會再漲。

防檢局強調，違法製造、輸入、販賣動物用偽禁藥，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣450萬元以下罰金，籲民眾勿以身試法。