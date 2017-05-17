買到偽疫苗 豬農可向業者求償
〔記者黃淑莉、詹士弘、陳燦坤、王涵平、羅欣貞、邱芷柔、林彥彤／綜合報導〕雲林地檢署查獲不肖業者涉嫌販售假的豬隻環狀病毒疫苗，造成仔豬生長遲緩、暴斃，約有10萬支偽疫苗流入市面。雲林地檢署已收押王耀麟、沈恆毅2嫌，並持續約談動物醫院負責人及經銷商10多人，其中1人30萬元交保、2人10萬元交保。雲林地檢署表示，現已查扣2嫌名下不動產、車子及現金，受損豬農可提出求償。
養豬協會強調不影響肉質
傳出台南、屏東也有養豬戶受害，台南市動保處表示，初步了解約有8處養豬場使用相關疫苗。南市養豬協會理事長顏瑞進表示，偽疫苗是疫苗稀釋過，防疫效果不佳，對於豬肉品質並無任何影響，呼籲消費者安心選購；屏東縣動物防疫所昨指出，還沒有接獲農戶通報，不過已經主動查訪。
中華民國養豬協會秘書長張生金則指出，約從2年前開始，有零星豬農向協會反映家中已施打過環狀病毒疫苗的幼豬仍出現暴斃情形，不過因數量少，因此不敢向政府單位反映。直到今年2月，原春節過後豬隻應大量增加，但在例行養豬研討會中發現，很多豬農都有豬隻長不大問題，於是進一步向疫苗原廠業者反映後，疫苗業者3月向防檢局通報，因而移請檢調介入調查。
雲林地檢署調查發現王嫌、沈嫌2人涉嫌購買空瓶並偽造原廠「百靈佳」與農委會合格封緘後，以清水高度稀釋後再用偽造封緘封瓶，以每劑65至74元不等價格出售給經銷商及豬農，比原廠每劑售價75元略低。
地檢署調查，王嫌、沈嫌2人從104年5月至今年3月銷售的黑心疫苗約有10萬劑，初估不法獲利約2500多萬元。
打假藥死亡率高達4成
雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，百靈佳偽藥是由真藥加水稀釋而成，雖沒毒性，但因人工加水時恐有細菌感染，仔豬如施打有問題的偽藥，死亡率可高達3至4成，比不施藥還嚴重。
中華民國養豬協會副理事長康富戶表示，這次黑心疫苗造成業者損失慘重，養豬戶雖想向不肖業者求償，但舉證困難，希望雲林地檢署能夠幫忙求償；對此雲林地檢署表示，現已查扣2嫌名下不動產、車子及現金，受損豬農可提出求償。
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