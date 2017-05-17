穩定供電 經長有信心 台電戒慎恐懼
〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部長李世光日前保證夏日供電無虞，經濟部昨也召開記者會宣布夏季穩定供電措施。李世光表示，有信心完成今夏穩定供電，但強調部分機組需跨部會協調；台電董事長朱文成說，今夏供電壓力較大期間在5月底及7月份，7月是最熱、負載最高時間，梅雨季也未必帶來更多水力發電，得戒慎恐懼看待供電。
此外，核四3年封存明年將屆滿，未來將廢止或繼續封存？李世光昨表示仍在研議中，須考慮未來台電廠網分離後的新財務結構做規劃。但朱文成明確表示，未來若廢止，核四將轉型為火力發電廠，但燃氣或燃煤仍要視燃料如何供應，尚無定論。
5月底、7月最吃緊
經濟部表示，今夏供電已有部分新機組上路，包括林口二號機4月已商轉；通霄新一號及大潭2部緊急機組預計7月可先後上路；大林電廠新一、二號機分別於8月及10月並聯；也透過緊急電力機制跟汽電共生系統來增加供電能力，加上需量競價與時間電價等「需求面管理」，共同抑制尖峰用電。
但李世光強調，供電若不亮紅燈，需跨部會協調滿足幾個條件︰首先上述幾大電廠須順利並聯，核一廠二號機申請降低功率以75%運轉，爭取延後10天停機，及核三廠二號機因控制棒內導管變形導致歲修延誤，都須經原能會審查才能順利供電。
台電支持核四轉型火力廠
核四封存明年屆滿，年初傳出台電正研擬方案，將轉型為火力發電廠，朱文成表示贊同。他說，目前針對核四資產，台電正尋找國外買家售出設備，也評估以核四空地蓋火力發電廠，若要轉型燃氣恐需自設碼頭，採用海上輸氣方式，面臨較高成本；但若以燃煤發電，未來恐續遭當地居民抗議。
外界疑慮2025年天然氣發電占比將達到50%，未來電價恐上漲，能源局長林全能表示，目前天然氣在全球市場中仍供過於求，他預期價格走緩會維持一段時間，電業法通過後已設立電價穩定基金，可做一定穩定措施。
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