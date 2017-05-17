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梅雨進帳有限 南部未解除一階限水
2017-05-17
〔記者楊綿傑、蕭玗欣、吳俊鋒、黃旭磊／綜合報導〕梅雨鋒面影響台灣，昨全台各地都降下大雨，氣象局更針對西半部19個縣市發布大雨特報，全台除東部以外都在大雨範圍；水利署昨也把握降雨雲系影響南部集水區時機，於烏山頭、曾文及南化水庫進行人工增雨作業，但整體水庫進帳有限，南部水情要解除「黃燈」一階限水還得再等等。
北部水情只能算舒緩
水利署指出，自5月14日母親節至昨日下午為止，仁義潭、南化兩水庫進帳皆僅有90萬噸，曾文及烏山頭水庫進帳約200萬噸，這一波鋒面對南部改善水情效果十分有限。
至於4月底已由一階限水「黃燈」改為水情稍緊的「綠燈」的新北板新、林口、桃園等地，水利署副署長王藝峰指出，石門水庫平均降雨量大概46毫米，自14日至昨日下午進帳約1450萬噸，但石門水庫每日需供應達260萬噸。整體來說這波鋒面帶來雨勢不如預期，所以北部水情雖略微舒緩，但還不到可以放鬆的階段。
曾文水庫蓄水率僅1成5
目前全台水庫蓄水率南北兩樣情，中部以北主要水庫蓄水率都在8成以上，包括翡翠剛好8成，寶山第二、永和山、明德在9成以上，新山更達百分之百，石門則只有6成8，但持續緩慢上升中。
至於中部以南蓄水率幾乎都在4成以下，南化水庫約為3成6，仁義潭約2成4，曾文水庫低到只有1成5。
這兩天降雨可望逐步趨緩，北部還可能偶見陽光：氣象專家吳德榮預估，今天鋒面南移至巴士海峽，西半部天氣好轉、降雨緩和，中南部山區好轉的時間較落後，東半部仍有局部陣雨。
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