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北區明萬安演習 搭機最好提早

2017-05-17

北部地區包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣將於5月18日下午1點30分至2點舉辦萬安40號演習。台灣高鐵當天配合演習，高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，將於演習時段暫停行駛。

桃園機場屆時內部仍然正常運行、航機正常起降，不過因外部有交通管制，桃機公司屆時將請接送機民眾配合人車疏散、避難等措施，也提醒旅客提早到機場，以免因演習錯過班機時間。（記者鄭瑋奇、楊媛婷）

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2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
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