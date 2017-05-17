快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
北區明萬安演習 搭機最好提早
2017-05-17
北部地區包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣將於5月18日下午1點30分至2點舉辦萬安40號演習。台灣高鐵當天配合演習，高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，將於演習時段暫停行駛。
桃園機場屆時內部仍然正常運行、航機正常起降，不過因外部有交通管制，桃機公司屆時將請接送機民眾配合人車疏散、避難等措施，也提醒旅客提早到機場，以免因演習錯過班機時間。（記者鄭瑋奇、楊媛婷）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國雲南人生小孩 得證明「我老婆是我老婆」
- 柴油車排放數據造假 研究：每年3萬8千人早死
- 巴黎國際發明展 苗縣學校、廠商2金7銀11銅
- 反毒玩真的 毒蟲願分期付款
- 蔡英文執政週年總體檢》國民黨「戰到底」 朝野互動降冰點
- 「一哥」卡彈 畢爾飆38分枉然
- MLB》沒2號球衣穿 基特外甥哭哭
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 議員考察北藝 指將成第二個大巨蛋
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 獨家》師拿水果刀嚇學童 「手剁掉就不用寫功課」
- 回運4千公噸底渣 新豐掩埋場挨轟
- 轉戰中國 巫帛宏衝黃衫新猷
- 林明禎自認夠MAN 想交女朋友
- Android機王激戰 HTC U11價勢凌厲─全球同步發表 首創側框感應 入門價免2萬 具競爭力
- 青農種有機 成功培育網室南瓜
- 穩定南台供水 水利署擬設南化第二水庫
- 鐵路高架化 美村路地下道填平 擬設分隔島惹怨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP’s Ker retains judge grudge
- 稀有700公斤巨口鯊觸網 饕客全下肚
- 白色恐怖救濟機制 司改會議促設特委會
- 3數據看台股 果然老態龍鍾
- 補教業稽查 首週完成200家
- 防狼師 議員建議設常態通報專線
- 議員提數字諷勞工「薪」情差 市府反駁
- 《28屆金曲獎入圍揭曉》五月天8+1大贏家 世代對決草東
- 自由廣場》白海豚漂亮的轉彎
- UN預測：今年和明年全球經濟持續擴張
- 【愛讀書】 《人生複本》
- 喜劇天王殞落 導演悲悼３老友
- 躲山區撞阿飄?強盜嚇叩119求救
- 女學員控性侵 武狀元判無罪
- 日職》羅德貧打 陳冠宇召喚「大王」
- 陳柏言／搬書記
- 台大湳雅院區擴院案 根留竹市
- 森下治軍嚴謹 洪一中深受影響
- 樂視錢未到 麻吉大哥《17》棄中投星
- 美妝環保 手帕守護森林
- 自由廣場》這樣的部隊 令人擔憂
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北區明萬安演習 搭機最好提早
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分