力勤過期肉還在賣 再罰600萬

2017-05-17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕進口肉品業者力勤農產公司販賣過期冷凍肉有新發展。台中衛生局六日以業者販售過期的冷凍雞腿、豬腸，依違反食安法各開罰三百萬，共開出六百萬罰鍰。昨天追出力勤去年和今年也賣逾期冷凍豬腸到台南、桃園、南投和嘉義，再開出六百萬罰單，累計開罰一千兩百萬元。

力勤離職員工四月底爆料力勤剪標販賣過期肉品，衛生局現場封存一．五萬公斤問題肉品，九天後才公佈，隔日開罰六百萬元，局長呂宗學當時致歉並強調，初步清查過期肉未流入市面。

未料，衛生局指依力勤出貨單發文到各縣市衛生單位追查過期冷凍肉流向，八日、十二日接獲回報有三家下游廠商貯有力勤逾期冷凍豬腸（效期為二○一六年七月一日）共四一○公斤：台南市七十公斤、桃園市廿公斤、南投縣三二○公斤，已予封存。嘉義市一業者也進貨同批逾期冷凍豬腸六百九十公斤，已自行銷毀。

衛生局指出，力勤去年至今年三月販賣這批逾期冷凍豬腸給上述中盤商，部分已賣往下游，將持續清查。力勤業者十六日到案坦承，衛生局再依食安法販賣逾期食品，開罰六百萬元。

此外，台南市另一家業者貯有八一六公斤不明效期的冷凍軟骨和菊花肉，但力勤及該業者都拿不出有效日期，衛生局已責令業者在提出證明前不得販售。