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修法轉彎 室內可設吸菸室 免稅店不加徵菸捐

2017-05-17

〔記者林彥彤／台北報導〕菸害修法大轉彎！衛福部國民健康署今年三月剛完成「菸害防制法修正草案」預告，昨天卻傳出內容擬大幅修改，包括放寬開放室內場所設置吸菸室，以及刪除素面包裝、加徵免稅商品菸捐等政策。董氏基金會怒批，衛福部簡直退步到體無完膚，到底受到什麼樣的壓力？有必要說清楚。

6成檳榔攤違法賣菸給未成年

國健署昨天召開「拒絕違法賣菸」記者會，公布檳榔攤違法販售菸品狀況最嚴重達六成，其次是傳統商店違規率五十七．一％、大賣場卅．五％、連鎖便利商店廿四．五％。國健署副署長游麗惠指出，已啟動社區加強巡邏機制，宣導不要販售菸品給未成年兒少。另菸害防制法修正草案也將電子菸納管。

談及菸害防制法修正草案新進度，國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英表示，預告草案要求夜店、酒吧及雪茄館等室內場所全面禁菸，但考量政策一次到位有困難，因此調整修改為允許設置室內吸菸室。

此外，有鑑於澳洲施行菸品素面包裝後引發菸商官司爭議，將予刪除。至於免稅店菸品加徵菸捐構想，涉及財政部「關稅法」及國發會「離島建設條例」，財政部反映此舉影響國人在境內購買菸意願，表態反對，因此也刪除。

董氏怒批倒退 要衛福部說清楚

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗怒批政府根本在推託。澳洲政府去年五月已打贏素面包裝官司，英國、愛爾蘭等也成功推動素面包裝，到底政府受到什麼樣的壓力？

林清麗說，最不能接受的是已有四十七個國家室內全面禁菸，台灣卻做不到。她強調，民間團體不會放棄，民版的菸害防制法修正草案，已請立委陳曼麗及柯志恩協助提案。

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