快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
修法轉彎 室內可設吸菸室 免稅店不加徵菸捐
2017-05-17
〔記者林彥彤／台北報導〕菸害修法大轉彎！衛福部國民健康署今年三月剛完成「菸害防制法修正草案」預告，昨天卻傳出內容擬大幅修改，包括放寬開放室內場所設置吸菸室，以及刪除素面包裝、加徵免稅商品菸捐等政策。董氏基金會怒批，衛福部簡直退步到體無完膚，到底受到什麼樣的壓力？有必要說清楚。
6成檳榔攤違法賣菸給未成年
國健署昨天召開「拒絕違法賣菸」記者會，公布檳榔攤違法販售菸品狀況最嚴重達六成，其次是傳統商店違規率五十七．一％、大賣場卅．五％、連鎖便利商店廿四．五％。國健署副署長游麗惠指出，已啟動社區加強巡邏機制，宣導不要販售菸品給未成年兒少。另菸害防制法修正草案也將電子菸納管。
談及菸害防制法修正草案新進度，國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英表示，預告草案要求夜店、酒吧及雪茄館等室內場所全面禁菸，但考量政策一次到位有困難，因此調整修改為允許設置室內吸菸室。
此外，有鑑於澳洲施行菸品素面包裝後引發菸商官司爭議，將予刪除。至於免稅店菸品加徵菸捐構想，涉及財政部「關稅法」及國發會「離島建設條例」，財政部反映此舉影響國人在境內購買菸意願，表態反對，因此也刪除。
董氏怒批倒退 要衛福部說清楚
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗怒批政府根本在推託。澳洲政府去年五月已打贏素面包裝官司，英國、愛爾蘭等也成功推動素面包裝，到底政府受到什麼樣的壓力？
林清麗說，最不能接受的是已有四十七個國家室內全面禁菸，台灣卻做不到。她強調，民間團體不會放棄，民版的菸害防制法修正草案，已請立委陳曼麗及柯志恩協助提案。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 菸害防制法
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國雲南人生小孩 得證明「我老婆是我老婆」
- 柴油車排放數據造假 研究：每年3萬8千人早死
- 巴黎國際發明展 苗縣學校、廠商2金7銀11銅
- 反毒玩真的 毒蟲願分期付款
- 蔡英文執政週年總體檢》國民黨「戰到底」 朝野互動降冰點
- 「一哥」卡彈 畢爾飆38分枉然
- MLB》沒2號球衣穿 基特外甥哭哭
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 議員考察北藝 指將成第二個大巨蛋
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 獨家》師拿水果刀嚇學童 「手剁掉就不用寫功課」
- 回運4千公噸底渣 新豐掩埋場挨轟
- 轉戰中國 巫帛宏衝黃衫新猷
- 林明禎自認夠MAN 想交女朋友
- Android機王激戰 HTC U11價勢凌厲─全球同步發表 首創側框感應 入門價免2萬 具競爭力
- 青農種有機 成功培育網室南瓜
- 穩定南台供水 水利署擬設南化第二水庫
- 鐵路高架化 美村路地下道填平 擬設分隔島惹怨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP’s Ker retains judge grudge
- 稀有700公斤巨口鯊觸網 饕客全下肚
- 白色恐怖救濟機制 司改會議促設特委會
- 3數據看台股 果然老態龍鍾
- 補教業稽查 首週完成200家
- 防狼師 議員建議設常態通報專線
- 議員提數字諷勞工「薪」情差 市府反駁
- 《28屆金曲獎入圍揭曉》五月天8+1大贏家 世代對決草東
- 自由廣場》白海豚漂亮的轉彎
- UN預測：今年和明年全球經濟持續擴張
- 【愛讀書】 《人生複本》
- 喜劇天王殞落 導演悲悼３老友
- 躲山區撞阿飄?強盜嚇叩119求救
- 女學員控性侵 武狀元判無罪
- 日職》羅德貧打 陳冠宇召喚「大王」
- 陳柏言／搬書記
- 台大湳雅院區擴院案 根留竹市
- 森下治軍嚴謹 洪一中深受影響
- 樂視錢未到 麻吉大哥《17》棄中投星
- 美妝環保 手帕守護森林
- 自由廣場》這樣的部隊 令人擔憂
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：修法轉彎 室內可設吸菸室 免稅店不加徵菸捐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分