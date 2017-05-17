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端午4天連假 國道夜間免費時段縮減
2017-05-17
〔記者鄭瑋奇、李欣芳／台北報導〕端午連假的國道夜間免收費時段縮短了。連假頭尾兩天的五月廿七日、卅日凌晨零點至五點不收費，假期中間兩天的五月廿八日、廿九日，更只剩下凌晨三點至五點兩個小時可免費行駛國道。
今年端午節有四天連假，交通部高速公路局預估首日交通量是平常日的一．四七倍；北上最大量預計出現在假期第三天。
相較過去連假國道多自夜間十一點到隔日清晨六點免收費，交通部去年端午一度取消國道夜間免收費，今年則將免收費時段大幅縮減。高公局交管組長卓明君說明，免收費時段首度如此安排，主要是分析去年端午節至今年清明節各連假民眾使用國道情況。連假首尾兩日夜間使用量較高，但晚間十一點至十二點多屬於短途都會區旅次，所以取消免收費。另由於上午五點已有車流，免收費提前到五點就結束，是希望民眾更早上路。
至於連假中間的兩天，夜間使用國道量不大，三點至五點更少，這時段免收費，也是吸引車輛上路。
國道疏運計畫還包括：廿七日上午七點至中午十二點，國一內湖至頭份、國三木柵至香山南下高乘載，廿七日、廿八日上午七點至中午十二點，國五南下高乘載；廿八日至卅日下午三點至晚間八點，國五北上高乘載。另外，廿七日凌晨零點至晚間六點將封閉國一平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；廿九日全天封閉國一埔鹽系統北上入口及國三竹南北上入口匝道。
至於端節物價，消保處訪查粽子價格，與去年相較，四成五價格持平或下跌，五成五漲價，調漲者中七成漲幅在十％以內，漲幅不大。
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