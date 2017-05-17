恐怖老師 拿水果刀恐嚇小三生

2017-05-17

〔記者陳昀、邱奕統／桃園報導〕又見老師不當體罰！桃園市某國小三年級黃姓班導師被家長指控，持水果刀恐嚇學生及呼巴掌、敲腦袋等，原本喜歡上學的孩子變成害怕上學，家長被迫只能為他辦轉學。桃市教育局表示，已限期校方查清楚，若屬實將嚴懲這名導師。

常無預警彈額頭、敲腦袋、捏臉

家長表示，孩子求學欲望強烈，一、二年級成績維持在前三名，且喜歡畫畫，每天放學都迫不及待與家人分享學校的事情。但升上三年級換成黃姓導師後，孩子開始畏懼上學，追問得知小孩遭黃姓班導連續的不當體罰。

家長說明，三年級上學期開學沒多久，老師有次在課堂拿著水果刀對孩子說：「把手剁掉好不好，這樣就不用寫功課了！」之後不久，老師改作業時認為孩子沒有用心寫，竟打了孩子巴掌。

此外，該名導師經過孩子座位時，常會無預警彈額頭、敲腦袋、彈耳朵、捏臉等，以致老師只要經過孩子的座位，孩子就會緊張到發抖。直到小孩抗拒上學，家人才發現不對勁。

家長溝通無效 被迫幫孩子轉學

家長說，今年二月廿二日下學期剛開學時，即到學校了解狀況並溝通，但孩子畏懼上學的情況仍沒改善。三月十日孩子因沒帶上課用品，又被老師打巴掌，老師甚至當眾對著其他同學瞪著孩子罵說：「他就是全班最不守規矩的第一名。」小孩因此遭孤立，並要孩子罰寫課文，孩子寫到臉色發白，哭著說能不能不要上學。

家長說，他們無奈之下只能讓孩子轉學，五月九日到學校辦理轉學手續時，曾在校長面前與黃姓班導當面對質。但班導卻說，刀子只是切水果時，跟小孩開玩笑，打巴掌是發作業時不小心揮到等。

教育局限期查清楚 若屬實將嚴懲

桃市教育局表示，學校不容許不當管教，已限期校方調查清楚，若情節嚴重，也可啟動不適任教師的審議機制。當事學生因已轉學到新學校，將請新校多關懷學生，並給予輔導。

該校校長說，黃師在校服務多年，教學較嚴格，兩天內會調查清楚，若確實有不當管教，將召開教評會討論懲處，可處申誡以上至大過處分。

「太誇張了！」人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，大人持刀的威脅會帶給孩子莫大的恐懼，且師生關係原本就不平等，任何心智正常的小孩都不可能覺得這是「開玩笑」，家長要多加關懷，陪伴孩子度過恐懼。