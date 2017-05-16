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C肝新藥放寬給付 首日111人領到藥

2017-05-16

衛福部健保署放寬C型肝炎口服抗病毒藥物給付條件，昨日上路，統計至中午12時止，全台共111名患者符合條件、領到藥，其中以台北榮總31名患者領到藥居冠，其次為義大醫院13人。

健保署呼籲，C肝新藥給付名額有限，患者應把握機會儘速就醫，由醫師上網登錄，符合條件者就可獲健保給付新藥。

健保今年1月起將C肝口服新藥納入給付，第一階段規定患者的肝纖維化程度須達第三級以上，且曾以干擾素併用雷巴威林治療失敗，才符給付條件，結果新藥申請不如預期，上月專家會議拍板放寬條件，未接受過干擾素併用雷巴威林治療者，也可用C肝新藥，並自昨天開放申請，估第二階段約9100名患者可受惠。（記者黃以敬）

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