高血壓吃藥降不了 竟是腎上腺瘤作怪

2017-05-16

記者王俊忠／台南報導

一位29歲王姓男博士找到科學園區好工作，不料就職前公司健檢檢出他有高血壓異常，就醫吃一陣降血壓藥，血壓卻仍居高不下。而後轉診台南市立安南醫院，查出左側腎上腺有顆1.2公分的腺瘤，原來是這顆腺瘤作怪，醫師改給針對內分泌問題的藥物治療，血壓回到正常值。

男博士在安南醫院診療發現腎上腺分泌醛固酮過高，電腦斷層查到左腎上腺有一顆腺瘤，轉診到新陳代謝科門診。該科醫師陳擇穎表示，其實這種案例不罕見，門診常遇到年輕患者罹患高血壓，未詳細檢查，卻服用多年降血壓藥，血壓一直沒控制好。

陳擇穎指出，高血壓有90%以上屬於「原發性」，包含遺傳、過重、鹽分、壓力、酒精、缺乏運動等，治療以降壓藥為主。但若高血壓情形特殊，如1.罹患年紀低於30歲、2.使用3種以上藥物仍難控制、3.原本血壓正常突在短期內升高，或4.惡性高血壓（極高血壓引起器官受損）等，這些情形要注意是否其他因素造成「續發型」高血壓，常見原因就包括內分泌異常或腎動脈狹窄等問題。

陳醫師說，經評估，男博士腫瘤暫不需手術切除，但需服用針對內分泌問題的藥物，反而不需用降血壓藥物，血壓已回到正常值、可正常上班。因為現代社會工作壓力大、外食不夠健康、缺乏時間運動，高血壓、高血糖、高膽固醇（三高）問題年輕化，年輕人要有正確的預防高血壓觀念。