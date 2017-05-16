星宇航空名稱登記 展延半年

2017-05-16

有「K董」之稱的張國煒離開長榮航空後，計畫另起江山成立「星宇航空」，由於公司尚未成立，公司名稱登記即將於今日（16日）到期，協助張國煒發言的長榮航空前發言人聶國維表示，今日將送件到經濟部商業司申請展延半年。

據了解，張國煒鎖定東南亞航線，以商務客市場為主。由於新設航空公司申請程序複雜，引進的飛機要經過五階段審查，推估最快營運也是一年以後。（記者楊媛婷）