華航A350 首航舊金山航線

2017-05-16

繼阿姆斯特丹、維也納、羅馬等歐洲長程航線後，中華航空台北飛舊金山航線於14日起啟用空中巴士A350執飛，也是華航首度以A350飛航的美洲航點。

華航新增的CI-16台北—舊金山航班為下午6時出發，回程班機CI-15舊金山—台北是下午4時50分出發。（記者楊媛婷）