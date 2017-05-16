| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

華航A350 首航舊金山航線

2017-05-16

繼阿姆斯特丹、維也納、羅馬等歐洲長程航線後，中華航空台北飛舊金山航線於14日起啟用空中巴士A350執飛，也是華航首度以A350飛航的美洲航點。

華航新增的CI-16台北—舊金山航班為下午6時出發，回程班機CI-15舊金山—台北是下午4時50分出發。（記者楊媛婷）

廣告
  • 華航5月14日以A350執飛台北舊金山航線。 （華航提供）

    華航5月14日以A350執飛台北舊金山航線。 （華航提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 舊金山 華航
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：華航A350 首航舊金山航線


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.