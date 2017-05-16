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大坡池除害魚 1個月釣上千公斤

2017-05-16

〔記者王秀亭、林彥彤／綜合報導〕台東活水湖有泳客疑遭外來種泰國鱧咬傷，由於池上鄉大坡池同樣被泰國鱧及琵琶鼠魚入侵，鄉公所為鼓勵鄉民釣除生態害魚，祭出釣1公斤害魚、給50元禮券的辦法，4月8日開釣至今，已釣除1031公斤害魚。

1公斤害魚換50元禮券

池上鄉長張堯城表示，大坡池近年發現俗稱魚虎的泰國鱧、垃圾魚的琵琶鼠魚族群逐漸龐大，威脅到原生魚種。由於當地大坡池早期就是鄉民釣魚的場所，因此乾脆開放民眾釣琵琶鼠魚、泰國鱧，再回贈禮券。昨天下午3時許，就有6名釣友帶著這兩天釣到的害魚到池上鄉公所秤重，總重量有48公斤，換得2400元的禮券。

以琵琶鼠魚居多

池上鄉公所統計，迄昨已釣除1031公斤生態害魚，以琵琶鼠魚居多，參加的釣客有35人，以池上鄉民佔多數，其中2名退休人士，幾乎天天報到。釣最多的是徐姓釣友，已釣除118公斤。由於泰國鱧及琵琶鼠魚土味重、肉質不佳，公所人員秤重後就送至垃圾掩埋場掩埋。

釣除活動會持續下去

張堯城說，鄉公所原提撥10萬元、共2千張獎勵券，沒料到反應熱烈，才1個多月已發出1千多張，已準備追加預算，釣除活動會持續下去。

漁業署養殖組組長陳建佑表示，活水湖出現泰國鱧，台東縣府已下令封湖，中央也將委託科技計畫做清除、追蹤。陳建佑說，國內尚有琵琶鼠魚、日月潭玻璃魚等外來種，近幾年都透過科技計畫在清除。另「野生動物保育法」也規定外來種首次進口輸入需申請，違者可處20到100萬罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

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  • 大坡池釣害魚活動，釣到害魚以琵琶鼠魚居多。（記者王秀亭翻攝）

    大坡池釣害魚活動，釣到害魚以琵琶鼠魚居多。（記者王秀亭翻攝）

  • 大坡池釣害魚活動，釣到害魚以琵琶鼠魚居多。（記者王秀亭翻攝）

    大坡池釣害魚活動，釣到害魚以琵琶鼠魚居多。（記者王秀亭翻攝）

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