快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
大坡池除害魚 1個月釣上千公斤
2017-05-16
〔記者王秀亭、林彥彤／綜合報導〕台東活水湖有泳客疑遭外來種泰國鱧咬傷，由於池上鄉大坡池同樣被泰國鱧及琵琶鼠魚入侵，鄉公所為鼓勵鄉民釣除生態害魚，祭出釣1公斤害魚、給50元禮券的辦法，4月8日開釣至今，已釣除1031公斤害魚。
1公斤害魚換50元禮券
池上鄉長張堯城表示，大坡池近年發現俗稱魚虎的泰國鱧、垃圾魚的琵琶鼠魚族群逐漸龐大，威脅到原生魚種。由於當地大坡池早期就是鄉民釣魚的場所，因此乾脆開放民眾釣琵琶鼠魚、泰國鱧，再回贈禮券。昨天下午3時許，就有6名釣友帶著這兩天釣到的害魚到池上鄉公所秤重，總重量有48公斤，換得2400元的禮券。
以琵琶鼠魚居多
池上鄉公所統計，迄昨已釣除1031公斤生態害魚，以琵琶鼠魚居多，參加的釣客有35人，以池上鄉民佔多數，其中2名退休人士，幾乎天天報到。釣最多的是徐姓釣友，已釣除118公斤。由於泰國鱧及琵琶鼠魚土味重、肉質不佳，公所人員秤重後就送至垃圾掩埋場掩埋。
釣除活動會持續下去
張堯城說，鄉公所原提撥10萬元、共2千張獎勵券，沒料到反應熱烈，才1個多月已發出1千多張，已準備追加預算，釣除活動會持續下去。
漁業署養殖組組長陳建佑表示，活水湖出現泰國鱧，台東縣府已下令封湖，中央也將委託科技計畫做清除、追蹤。陳建佑說，國內尚有琵琶鼠魚、日月潭玻璃魚等外來種，近幾年都透過科技計畫在清除。另「野生動物保育法」也規定外來種首次進口輸入需申請，違者可處20到100萬罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 新營客轉區 地主爭取可住宅用
- 高市出現高度疑似病例 登革熱疫情拉警報
- 永豐金聯貸董娘關係企業 何壽川最重恐解職
- 日職》陳冠宇今先發 要幫羅德止敗
- Sony超旗艦A1 7月開賣
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 謝金燕為父助念8小時 遵父遺願做這做事
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 爆炸灼傷 美男子靠iPhone語音助理救命
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- 謝金晶錯失爸爸最後一面 含淚奔喪爬進靈堂
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 會長改選難產 成大學生會擬廢門檻
- 〈愛情隨堂考〉真愛搞神祕 猜心大作戰
- 山區獼猴肆虐 嘉縣上演「人猴鬥智 」
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
- 強化反制戰力》陸軍阿帕契 常駐新竹空軍基地
- 衛生紙丟馬桶？ 縣宜公廁貼紙告示
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee passes infrastructure bill
- 一帶一路峰會 貿易聲明掉漆 歐盟多國拒背書 中國難堪
- 綠燈未禮讓？ BMW撞救護車
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 三條國小學童 口琴、躲避球常勝軍
- 父女鬧翻18年 謝金燕放下陪他最後一程
- 《觀察筆記》反圍堵
- 叔公爆豬哥亮好賭像老爸 小兒子棋藝佳被讚小神童
- 議員要求房屋稅凍漲 市府：有調整必要
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 回收物撿到黃金 臨時工不貪送警
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
- 週一上班「想哭」來騷擾//台電、學校中鏢 全台5件報案
- 賀歲帝創紀錄 金馬應頒特別貢獻獎
- 涉詐領千萬助理費 議員張肇良被訴
- 荖葉園廢棄黑網、水泥柱 堆滿建農掩埋場
- 嘉縣小一新生減46人 4校一對一教學
- 〈旅遊的滋味〉顛倒吧！咖啡屋！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大坡池除害魚 1個月釣上千公斤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分