| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

小英加持 放屁凳升格總統椅

2017-05-16

〔記者黃明堂／台東報導〕公東高工創校57年，以木工扎下技職基礎，木工科學生入門必學作品則是「放屁凳」，傳承了半世紀，今年升級為「總統凳」；小英總統先後獲贈兩把，高興地說：「我餵貓咪的時候可以坐著了」。

「放屁凳」的特色是椅面中央開洞，肚子氣體飽滿時，剛好有個「出口」，降低氣體與椅面摩擦的音響。校長藍振芳說，椅面開洞，並非特別為了「放屁」而設計，純粹是要讓學生練習鑿洞。

原來，早年學生及學校都窮，為了節省成本，讓剛入門的學生們利用廢木料來練習製作板凳，學習裁切及榫接技術。在有限的木料中，為了再多學一樣技術，所以教學生在椅面中開洞。

每一屆木工學生的第一件作品，就是「放屁凳」；由此開始學習木工，也由此產生了無數的木工國手，在世界比賽中揚威，所以，它更好聽的名字是「公東椅」。

本月13日，公東高工學生受邀到台北參加「假如我是總統」論壇，與小英總統對談之前，總統單獨約見來自台東的公東高工師生，接受學生贈送一把方形「放屁凳」，另外在一把圓形放屁凳上簽名後送還學校留念。校方說，過去曾送小英總統圓形高凳，這是小英總統第二次受贈「放屁凳」。

校方解釋說，方凳是50年來的傳統造型，這兩年才由木藝中心主任張家瑞設計新款圓形高腳凳，並增為雙色，學生可以練到更多技術。

參加論壇的學生之一蘇界任說，送給蔡總統自己做的放屁凳時，蔡總統對其精緻度表示驚訝，更關心台灣技職教育的發展。

廣告
  • 公東高工新款「放屁凳」椅面雙色，更具設計感。這把是蔡英文總統於13日簽名後回贈學校留念，升格為總統凳！（記者黃明堂攝）

    公東高工新款「放屁凳」椅面雙色，更具設計感。這把是蔡英文總統於13日簽名後回贈學校留念，升格為總統凳！（記者黃明堂攝）

  • 公東高工新款「放屁凳」椅面雙色，更具設計感。這把是蔡英文總統於13日簽名後回贈學校留念，升格為總統凳！（記者黃明堂攝）

    公東高工新款「放屁凳」椅面雙色，更具設計感。這把是蔡英文總統於13日簽名後回贈學校留念，升格為總統凳！（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公東高工 放屁凳 總統椅
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：小英加持 放屁凳升格總統椅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.