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小英加持 放屁凳升格總統椅
2017-05-16
〔記者黃明堂／台東報導〕公東高工創校57年，以木工扎下技職基礎，木工科學生入門必學作品則是「放屁凳」，傳承了半世紀，今年升級為「總統凳」；小英總統先後獲贈兩把，高興地說：「我餵貓咪的時候可以坐著了」。
「放屁凳」的特色是椅面中央開洞，肚子氣體飽滿時，剛好有個「出口」，降低氣體與椅面摩擦的音響。校長藍振芳說，椅面開洞，並非特別為了「放屁」而設計，純粹是要讓學生練習鑿洞。
原來，早年學生及學校都窮，為了節省成本，讓剛入門的學生們利用廢木料來練習製作板凳，學習裁切及榫接技術。在有限的木料中，為了再多學一樣技術，所以教學生在椅面中開洞。
每一屆木工學生的第一件作品，就是「放屁凳」；由此開始學習木工，也由此產生了無數的木工國手，在世界比賽中揚威，所以，它更好聽的名字是「公東椅」。
本月13日，公東高工學生受邀到台北參加「假如我是總統」論壇，與小英總統對談之前，總統單獨約見來自台東的公東高工師生，接受學生贈送一把方形「放屁凳」，另外在一把圓形放屁凳上簽名後送還學校留念。校方說，過去曾送小英總統圓形高凳，這是小英總統第二次受贈「放屁凳」。
校方解釋說，方凳是50年來的傳統造型，這兩年才由木藝中心主任張家瑞設計新款圓形高腳凳，並增為雙色，學生可以練到更多技術。
參加論壇的學生之一蘇界任說，送給蔡總統自己做的放屁凳時，蔡總統對其精緻度表示驚訝，更關心台灣技職教育的發展。
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