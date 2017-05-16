16縣市大雨特報 今明顯降溫

2017-05-16

台灣這週天氣多變，由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局昨已針對北北基等16縣市發布大雨特報，鋒面入夜後更明顯影響，陰雨天氣將持續至今天，這波降雨將伴隨雷雨與強陣風，不排除大雨與豪雨，民眾記得攜帶雨具並注意安全。受到鋒面影響，今日將明顯降溫，西半部高溫將從32度降至24度，東半部從30度降至28度，各地氣溫將有2至8度不等的溫度變化。（圖：中央社，文：記者楊媛婷）