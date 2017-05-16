原物料齊漲 端午「粽」傷害

2017-05-16

乾魷魚漲一成 幅度最大

〔記者林彥彤／台北報導〕再過幾天就是端午節了，農委會昨天公布包粽的相關物價，今年漲幅最多的是乾魷魚漲價一成，其次則是花生仁與乾香菇，漲幅八％，至於民眾所關心的豬肉價格則是漲價七．三％。農委會強調，整體粽子價格漲幅不大，對於豬肉短缺問題也已啟動調節機制，提早將六月份豬隻在五月使用，包粽食材應無虞。

業者︰人力成本漲幅有感

根據農委會統計，今年包粽相關原物料價格漲幅最大的是乾魷魚，漲幅達十％（今年每公斤四百一十八元，去年三百八十元），其次是花生仁漲八．九％（今年一百廿元，去年一百一十．二元），第三則是乾香菇漲八．三％（今年一千三百元，去年一千二百元）。

田媽媽花泉有機休閒農場李麗秋表示，今年香菇、蝦仁等原物料有漲，但漲幅比較有感的其實是人力成本，不過他們還是努力維持粽子價格一顆卅元。

漁業署副署長黃鴻燕表示，今年乾魷魚價格高主要是受國際產量影響，過去產量曾高達廿六萬公噸，今年則減產到六萬公噸，因此連帶影響價格上漲，不過國內尚有五百公噸供應量，預估足以滿足節前五十公噸需求量。

農委會農糧署中區分署長莊老達也說，受去年颱風和天氣高溫影響，花生仁與菇類的產量減少，雖然如此，但國產花生仁加進口量合計約有五千公噸，估計足以供給年節前四千公噸需求量。

農委會副主委陳吉仲強調，今年粽子整體價格漲幅不大，對於民眾關心的豬隻問題，今年豬肉價格每公斤七十七．五元，較去年七十二．三元上漲，畜牧處啟動調節措施，提早將六月供應的豬隻移到五月使用，其他原物料如糯米、粽葉等，今年價格還比去年跌一成五。